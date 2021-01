Die Iserlohn Roosters schon als Kind erlebt

Foto: Michael May

Iserlohn Der Iserlohner Mannschaftskapitän Torsten Ankert lobt die professionelle Organisation bei seinem neuen Verein

Als er Ende November den Arbeitgeber wechselte, sich bei den von argen Turbulenzen heimgesuchten Krefeld Pinguinen verabschiedete und die Offerte der Iserlohn Roosters annahm, wurden viele Erinnerungen wach. Natürlich kennt Torsten Ankert, ein Mann mit über 700 DEL-Einsätzen, die speziellen Iserlohner Verhältnisse aus zahlreichen Gastspielen mit Köln, Wolfsburg und schließlich den Krefelder, aber er kann noch viel weiter zurückblenden.

„Ich war als Kind oft mit meinem Vater hier und habe mir DEL-Spiele angeschaut“, berichtet der gebürtige Essener, der in der Jugend der Moskitos seine Eishockeykarriere begann und viele heiße Westderbys zwischen Essen und Iserlohn auf der Tribüne miterlebte. Nach zwei gemeinsamen Spielzeiten trennten sich 2002 die Wege der Klubs im Oberhaus. Damals sog Ankert schon die besondere Atmosphäre in der Halle am Seilersee auf, doch dass sie einmal seine sportliche Heimat würde, war nicht unbedingt abzusehen.

Der ziemlich chaotisch verlaufene Sommer in Krefeld sorgte jedoch für verschärftes Nachdenken über die Zukunft. „Als Christian Hommel mich anrief, sind wir uns schnell einig geworden“, berichtet der 32-jährige. Am 1. Dezember war er beim Eröffnungstraining auf dem Eis und stand voll im Saft. Mit den Pinguins hatte er schließlich schon vier Spiele im Magenta-Cup bestritten, aber mit der Fitness hatte Torsten Ankert noch nie Probleme. „Vielleicht mache ich mehr als andere, und es hilft sicher, dass ich ein leidenschaftlicher Rennradfahrer bin.“ Vor allem im Sommer gehören ausgedehnte Touren zu seinem Standardprogramm.

Aber nicht allein die körperliche Fitness erleichterte den Einstieg. „Es tut gut, in die Halle zu kommen und einfach trainieren zu können. In Iserlohn habe ich mich praktisch ins gemachte Nest gesetzt. Das ist hier eine Top-Organisation, während es in Krefeld ständig irgendwelche Nebengeräusche gab.“ Als Kapitän war er schließlich ein wichtiger Ansprechpartner bei Problemen jedweder Art.

Dass er das Spielführeramt auch bei seinem neuen Klub übertragen bekam, überraschte und freute ihn. „Aber ich habe mich bisher bei jedem meiner Vereine bemüht, als Vorbild voranzugehen.“

Als der Standort Iserlohn ein konkretes Thema wurde, tagte im Hause Ankert natürlich der Familienrat. Ehefrau Nicole, Sohn Leon (4) und Hund Bibi, ein Dobermann, leben schließlich in Köln, wo im eigenen Haus weiterhin der Familienmittelpunkt bleiben wird. „Ich habe eine Wohnung in Iserlohn, fahre aber natürlich oft nach Köln. Das funktioniert gut“, berichtet der Roosters-Verteidiger.

Das Pendeln kennt er aus Krefelder Zeiten, aber während der Zeit im Auto muss er sich jetzt nicht mehr über vereinsinterne Probleme Gedanken machen. Die ersten Wochen bei den Roosters sind gut gelaufen, aber als erfahrener Spieler weiß er die aktuelle Situation richtig einzuschätzen. „Wir haben einen guten Mix, und es steckt viel Potenzial in dieser Mannschaft. Aber es ist viel mentale und körperliche Arbeit notwendig, um weiter in der Erfolgsspur zu bleiben. Es nimmt uns schließlich niemand auf die leichte Schulter.“

Dass es zuletzt nicht ganz rund lief, will er nicht überbewerten, den erhöhten Stress durch vier Spiele in acht Tagen allerdings auch nicht. „Für mich ist das nicht schlimm. Weniger Spiele, aber dafür lange Busreisen, finde ich anstrengender, weil ich im Bus nicht vernünftig schlafen kann.“ Kein Wunder, dass Torsten Ankert ein großer Anhänger der Gruppenspiele ist.

An deren Ende will er mit den Roosters natürlich unter den Top 4 stehen, und auf dem Weg dorthin wäre ein Sieg im Freitags-Heimspiel gegen seinen Ex-Klub hilfreich. „Ich hatte keine Probleme mit den Krefelder Spielern, von daher freue ich mich auf das Wiedersehen“, sagt der Kapitän. Und er warnt davor, diesen Gegner zu unterschätzen. „Das ist keine tote Mannschaft, die Jungs geben alles.“

Wenn Torsten Ankert jetzt sehr zufrieden auf seinen Einstieg im Sauerland zurückblickt, dann heißt das nicht, dass das Glück komplett ist. „Ich wünsche mir einfach Spiele mit Publikum. Gerade in Iserlohn ist das ein besonderes Erlebnis, und ich glaube, dass einige unserer Jungs der Schlag treffen wird, wenn sie zum ersten Mal miterleben, wie laut es in dieser Halle werden kann.“

Nach dem Lockdown mit den Kollegen wieder etwas unternehmen zu können, steht natürlich ebenfalls auf der Wunschliste. Schließlich hat er von Iserlohn und Umgebung bisher noch nicht viel kennenlernen können, und das soll schnellstmöglich nachgeholt werden.