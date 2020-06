Corona 1. Voerder TSC Rot-Weiß macht sein Tanztraining per Video

Voerde. Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko ist beim 1. Voerder TSC Rot-Weiß neue Wege gegangen und hat ihre Tanzformationen mit Online-Übungen versorgt

Im Clubhaus des 1. Voerder Tanzsportclubs Rot-Weiß herrscht gähnende Leere. Seit zwei Monaten lag das Training im Tanzsportclub auf Eis. Sollte gerade die Saison im März für viele Formationen beginnen und fieberten diese schon bereits freudig auf ihr erstes Turnier hin, so musste wegen der Corona-Pandemie von heute auf morgen musste das Training eingestellt werden. Doch die Situation ließ den Verein nicht verzweifeln. Der Situation angepasste Konzepte und Hygieneregeln, die behördlich vorgegeben waren, wurden Schritt für Schritt umgesetzt.

Die Trainingstage wurden eingehalten

Trainingspause ist ein Fremdwort für Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko. Es wurde während der Corona-Krise weiter trainiert, jedoch wurden neue Wege in Erwägung gezogen. Die gewohnten Trainingstage wurden eingehalten, Onlinetraining war die Lösung. Jede Formation im Breiten- und im Leistungssport erhielt am Morgen des Trainingstages ein von der Trainerin erstelltes Video samt Sprachnachricht für das Training. Dabei wurde eine Kombination von Choreographie-Sequenzen, Fitness-Übungen zur Stärkung der Muskulatur und der Ausdauer zusammengestellt.

Trainerin Ljalja Horn-Ivanisenko achtete darauf, die Online-Übungen altersgerecht zu gestalten. Auch für die Kleinsten ist trainingsmäßig vorgesorgt. Trainerassistentin Jule Stoppacher gibt sich größte Mühe, um die ganz jungen Teilnehmerinnen im Alter von vier bis sechs Jahren zu betreuen. Sie hat kindgerechte Übungseinheiten in Netz gestellt, die von den kleinen Tänzerinnen in Zusammenarbeit mit ihren Eltern eingeübt werden können.

Doch was wäre ein Training ohne Leistungsüberprüfung? Einen Tag hatten alle Zeit, die Aufgaben auszuführen und die Kombinationen zu lernen, um anschließend ein Video über die erfolgte Trainingsumsetzung an die Trainerin zu senden. Dann erhielten die Tänzer eine Rückmeldung von ihrer Trainerin. Auch sonst blieben die Mitglieder über Telefon und Internet in Verbindung.

Die Umsetzung der Hygieneregeln durch den Verein und das disziplinierte Verhalten der Mitglieder und deren Eltern führte dazu, dass mittlerweile in kleiner Trainingsbesetzung Teile des Trainings wieder aufgenommen werden konnten. Sicherlich wird es noch einige Zeit andauern, bis das Gemeinschaftstraining aller Gruppen wieder möglich ist. Die Mitglieder und der Vorstand sind jedoch zuversichtlich, mit kleinen Gruppen dem Ganzen schon etwas näher gekommen zu sein. Beispielhaft wurde auch der Paartanz organisiert, in dem das Nichtzusammentanzen durch abstandsorientierte Einzelschritte organisiert wurde.