Alles wie gewohnt – nur anders beim Renntag in Dinslaken

Als sich am frühen Dienstagabend der kleine Uhrzeiger der Sechs und der große Uhrzeiger der Zwölf näherten, füllte sich auch nach langer Zeit mal wieder das „Heavens Pub“ an der Trabrennbahn. 30 Personen waren für diese Räumlichkeit, natürlich unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung, zugelassen. Maskiert, mit einem Kaltgetränk und einem Mettbrötchen bewaffnet nahmen knapp 20 Leute an den Tischen Platz und warfen ihre Blicke neugierig auf die 16 Bildschirme, die an der Wand im „Heavens Pub“ prangen. Vorher noch kurz am Schalter eine Wette abgelegt, konnte der Spaß wieder losgehen. Nach drei Monaten Pause hieß es endlich wieder Renntag auf der Dinslakener Trabrennbahn. Ein Stück Normalität, und doch war vieles anders.

Bei strahlendem Sonnenschein ertönte pünktlich um 18 Uhr die Amboss-Polka aus den Lautsprechern der Trabrennbahn. Mit Carsten Borck war ein Rennbahn-Sprecher extra aus Hamburg nach Dinslaken gereist, um den ersten Renntag seit Anbruch der Pandemie gebührend zu kommentieren. Was für viele, die nicht aus dem Pferdesport kommen, zunächst als enorm hoher Aufwand betitelt wird, ist für den 1. Vorsitzenden Gottfried Bison ganz normal: „Die Leute im Pferdesport sind immer viel unterwegs, da ist so etwas nicht untypisch.“

Ein Ordner, aber keine Zuschauer

Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein fühlt es sich schon fast komisch an auf dieser Rennbahn, bei dieser Aussicht keine Menschenseele zu sehen. Einzig ein mit einer orangenen Weste bekleideter Ordner läuft regelmäßig die Ränge ab, um sicherzustellen, dass auch niemand gegen die Vorschriften verstößt.

Die Wettannahmen an der Bahn sind geschlossen. Die Stände für Speisen und Getränke haben zu, auch im Tribünenhaus herrscht absolute Stille. Dort wo sonst zahlreiche Menschen stehen, fachsimpeln, essen, wetten und hoffen, ist einfach nichts. Ein voll bestuhlter Saal mit nummerierten Tischen. Schließlich werden die Räume auch von der Universität Duisburg-Essen genutzt, und dort gibt es aufgrund der Corona-Pandemie einiges an Klausuren nachzuholen. Gottfried Bison wirkt fast schon traurig, als er den Saal betritt und sagt: „Hier ist sonst alles voller Menschen.“

Auch im Paddock ist es nicht wie sonst. Die Personenanzahl ist stark begrenzt. So viele wie nötig, so wenig wie möglich. Auch Pferdebesitzer müssen teilweise draußen bleiben und das Rennen am Bildschirm verfolgen. Ein Blick zu den Jockeys verrät, dass selbst sie sich gewissen Auflagen unterziehen müssen. Ein Schal wird zur Maske umfunktioniert, auch wenn der Sulky schon für reichlich Abstand sorgt. „Das ist ein bisschen wie ein Einkaufswagen im Supermarkt“, nimmt Gottfried Bison die derzeitige Lage mit Humor. Bei Gesprächen zwischen den Jockeys und Pflegern wird schnell klar, dass auch am Dienstag nicht nur deutsche Sportler zum Renntag gekommen waren. Ein Blick auf den Parkplatz verrät, auch Holland und Belgien sind zu genüge vertreten.

Rein sportlich kein Unterschied

Aber fehlen denn dem Sport nicht auch Atmosphäre und Zuschauer während des Rennens? Rennsekretär Detlef Orth schmunzelt und verneint die Frage sofort: „Das ist hier nicht wie beim Fußball, dass die Leute hier stehen und einem Pferd zurufen. Rein vom sportlichen her ist auch an einem solchen Renntag alles gleich.“

Dass dem Niederrheinischen Trabrennverein Dinslaken an einem Renntag unter diesen Bedingungen dennoch Geld durch die Lappen geht, ist klar. Niemand war dort, um etwas zu verzehren, und die Anzahl der abgegeben Wetten ist ebenfalls geringer. Gewettet werden durfte aber neben dem „Heavens Pub“ auch im Internet bei einem Wettanbieter, mit dem Dinslakener kooperieren. Dieser verzichtet immerhin auf seine Provision, so dass dem Verein etwas mehr bleibt.