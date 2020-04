Aufstieg! Der MTV Dinslaken freut sich auf die Landesliga

Zwei Wochen nach dem endgültigen Saisonabbruch hat der Westdeutsche Tischtennis-Verband noch offene Fragen in Sachen Auf- und Abstieg beantwortet. Zwei Vereine aus Dinslaken und Hünxe dürfen sich nach Tagen der Ungewissheit über die jüngsten Entscheidungen des WTTV freuen. Die Herren des MTV Rheinwacht steigen nämlich als Zweitplatzierter der Bezirksliga-Gruppe 1 auf und dürfen sich in der Landesliga auch auf ein Derby mit dem TV Bruckhausen freuen. Denn der TVB, der dort zum Zeitpunkt des Abbruchs den neunten Rang belegte und damit eigentlich in die Relegation gemusst hätte, hält die Klasse nun direkt.

„Wir freuen uns auf die Landesliga“, sagt Johannes Grunwald, Pressesprecher des MTV, dessen Team als Zweiter erfahrungsgemäß ohnehin sehr gute Chancen auf den Aufstieg gehabt hätte. „Doch“, so Grunwald, „wer kann schon sagen, ob wir überhaupt Zweiter geblieben wären, wenn die Saison normal zu Ende gespielt worden wäre?“ Zum Wertungszeitpunkt, dem 12. März, lag Rheinwacht schließlich nur einen Zähler vor dem Hülser SV und dem SV Millingen.

Grunwald glaubt an kleine Chance

Der MTV-Pressesprecher ist nun optimistisch, dass es im September für seinen Club in der Landesliga weitergehen kann: „Das öffentliche Leben muss ja irgendwann weitergehen, und wir haben ja auch nicht so viele Zuschauer.“ Für sein Team erwartet er in jedem Fall eine ganz schwere Saison: „Wir gehören sicher zu den Abstiegskandidaten, aber man weiß ja nie. Unsere Stärke ist die Geschlossenheit. Wir treten für gewöhnlich fast immer komplett an. Wenn das bei den Gegnern vielleicht öfter mal nicht der Fall ist, haben wir vielleicht eine Chance.“ Der Kern der Mannschaft soll auf jeden Fall zusammenbleiben. Gerade die Youngster wie Sascha Holtkamp und Niklas Hülskamp freuen sich auf die Landesliga.

Michael Kucharski darf mit dem TV Bruckhausen weiter in der Landesliga antreten. Foto: Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Über den Dinslakener Aufstieg freut sich nun auch der TV Bruckhausen: „Ein Derby mehr ist natürlich super“, findet TVB-Spitzenspieler Michael Kucharski. Dass Startrecht in der Landesliga anzunehmen, nachdem die Relegation krisenbedingt wegfiel, ist für ihn und seine Mitstreiter selbstverständlich: „Wenn wir die Möglichkeit haben, spielen wir auch dort. Wir sind ja alle Sportler.“

Auch in Bruckhausen wird sich das Gesicht der Mannschaft kaum verändern, auch das Ziel ähnelt dem des Nachbarn: „Es kann wieder nur um den Klassenerhalt gehen“, sagt Kucharski. Optimistisch stimmt ihn der Verlauf der abgebrochenen Saison: „Wir haben uns da schon sehr gut verkauft, hatten ja schon 13 Punkte gesammelt, einen mehr als in der gesamten Saison davor. Es hätten auch sicher noch ein paar Zähler hinzukommen können.“