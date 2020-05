Beim Neustart ins Training ist oft Improvisation gefragt

Dinslaken/Voerde. Langsam finden die Sportler in Dinslaken, Voerde und Hünxe aus der Corona-Pause zurück in den Trainingsalltag. Oft ist Improvisation nötig.

Langsam finden die Sportler aus der Corona-Pause zurück in den Trainingsalltag – wenn auch nicht überall auf dem gewohnten Weg. Bei den Handballern des TV Voerde war Improvisationstalent gefragt: Da es der Stadt nicht möglich war, die Auflagen für die Sporthallen zu erfüllen, wurde der Abteilung eine Trainingsfläche am Sportzentrum Rönskenstraße zugeteilt. Dies fand vor allem bei den Jugendmannschaften großen Anklang, so dass sich viele Mannschaften für das Training im Freien anmeldeten – unter Beachtung der Abstandsregeln und in Kleingruppen.

Rhiem trainiert die Voerder Handballer

Auch die Herren trainieren wieder. Zunächst aber verabschiedet der TVV Trainer Timo Mayer, der aus beruflichen Gründen kürzertreten muss. Mayer bleibt der ersten Mannschaft als Spieler erhalten. Er übergibt sein Traineramt an Michael Rhiem. Da der Trainer der ersten Damenmannschaft, Alexander Kraul, den Verein aus beruflichen Gründen verlassen wird, suchen die Bezirksliga-Damen einen neuen Übungsleiter.

Open-Air-Training ist auch für die Budo-Abteilung der SV 08/29 Friedrichsfeld auf dem Vereinsgelände unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Hygienebestimmungen angesagt. Während die Selbstverteidigungsgruppe und die Kickboxer nun Karate und Kata machen, absolvieren die Judoka hauptsächlich Konditions- und Kraftübungen in ungewohntem Stil: Sportplatz statt Judomatte, Abstand statt Nahkampf, Fitness statt Judo.

Leicht war die Wiederaufnahme des sportlichen Betriebes auch in der Hockey-Abteilung des TV Jahn Hiesfeld nicht. Um mögliche Infektionsketten aufzudecken, müssen Trainer und Spieler sich bei jeder Trainingseinheit registrieren. Ganz altmodisch geschah das zum neuen Trainingsstart mit Zettel und Stift.

Registrierung per Smartphone

Innerhalb von einer Woche wurde dann aber durch den Technikpool der Hockeyeinteilung abgegrenzt, Ein- und Ausgangsbereiche geschaffen und zwei Smartphones zur Registrierung der Trainer und Spieler an den Ein- und Ausgängen des Kunstrasenplatzes aufgestellt und 600 Zutrittskarten an die Mitglieder verteilt. Spieler und Trainer halten nun ihre Karten beim Betreten und Verlassen des Platzes vor ein Smartphone. Dieses registriert das Vereinsmitglied und die entsprechenden Zeitstempel – anonym unter Einhaltung der Datenschutzvoraussetzung. Nur im Falle der Verfolgung einer möglichen Infektion kann das Mitglied identifiziert werden.