Beim SuS 09 Dinslaken wächst die neue Anlage

Die „Blaue Lagune“ liegt still und verlassen. Im Inneren keine Spur mehr von der Theke, an der die Sportler des SuS 09 Dinslaken ein Getränk schlürfen oder Süßigkeiten vernaschen konnten. Draußen vor der Tür parken orangefarbene Transporter einer Baufirma. In der nächsten Woche wird das marode Vereinsheim auf der Bezirkssportanlage Voerder Straße abgerissen und macht Platz für einen Neubau. Die Lagune ist tot, es lebe die Lagune.

Einen Steinwurf weiter rumpeln und pumpeln schon seit Monaten Bagger, wo vorher Fußballer wie Leichtathleten kickten und sprinteten. An Sport erinnert nur wenig in dieser Landschaft mit viel Geröll, Schotter und Staub. Dr. Thomas Palotz hat deswegen sicherheitshalber auf dem Parkplatz vor dem Umkleidegebäude noch schnell auf dem Beifahrersitz seines Autos die Schuhe gewechselt. Er trägt jetzt robuste Treter.

Baudezernent Palotz besuchte die Anlage

Der Baudezernent und Kämmerer der Stadt Dinslaken stattet an diesem Mittwochnachmittag den Sanierungsarbeiten auf der Bezirkssportanlage einen Besuch ab. Gemeinsam mit Heinz Tembergen, dem Leiter des Fachbereichs Grünflächen in der Stadtverwaltung, und Bauleiterin Stefanie Sander blickt Palotz von den neu errichteten Stufen des Walls zwischen ehemaligem Aschen- und Rasenplatz auf die Umgebung. Und staunt: Den Schuhtausch hätte er sich sparen können, ein großer Teil der gepflasterten Wege auf der Anlage ist bereits fertiggestellt.

Stadt Dinslaken investiert 3,85 Millionen Euro

Insgesamt 3,85 Millionen Euro hat die Stadt Dinslaken an Baukosten veranschlagt, die Arbeiten beim SuS 09 bilden den Auftakt der Erneuerung sämtlicher Bezirkssportanlagen in naher Zukunft. Offizieller Baubeginn war im Oktober vergangenen Jahres, die neuen Sportflächen mit Naturrasenplatz samt Kunststoff-Laufbahn, zwei Kunstrasen-Großspielfeldern, einem Minispielfeld und einem Werferplatz für Diskus und Kugelstoßen sollen im August in Betrieb genommen werden. „Wenn das Wetter so wie jetzt bleibt, ist es super“, sagt Stefanie Sander. Zurzeit liegen die Arbeiten im Zeitplan, die Anlage wächst. Das Verlegen der Kunststoff-Laufbahn und der Kunstrasenplätze ist aber stark witterungsabhängig, warnt die Bauleiterin: „Wenn wir einen verregneten Sommer bekommen, könnte es eng werden.“

Ein Dach für die Tribüne beim SuS 09 Dinslaken

Ein paar Meter neben Thomas Palotz klafft ein Loch im Wall. Ein Bauarbeiter werkelt am Fundament für das Dach über der künftigen Tribüne. Der ansässige SuS 09 investiert selbst rund eine Viertelmillion Euro, unter anderem für die Überdachung. Ursprünglich hatten die Vereinsverantwortlichen geplant, die Sache erst im nächsten Jahr konkret anzugehen, zwischenzeitlich wurde aber umgedacht: „Wir wollen versuchen, das Dach möglichst zeitgleich mit dem Ende der jetzigen Bauarbeiten drauf zu haben“, sagt der 2. Vorsitzende Achim Odenkirchen. Denn zurzeit kann der Verein die eigens eingerichtete Baustellenzufahrt über einen Weg von der Rotbachstraße zur Anlage für schwere Transporte nutzen. Das spart Kosten, die später angefallen wären.

Die „Blaue Lagune“ weicht einem Neubau

Auch die neue „Blaue Lagune“ soll laut Odenkirchen im Sommer „zumindest im Rohbau“ stehen. Einen Teil des notwendigen Materials bekommt der SuS durch Vermittlung der Stadt: „Wir haben Holz übrig, das ursprünglich für den Bau neuer Gebäude an der Fliehburg gedacht war“, sagt Dezernent Palotz. „Davon geben wir dem Verein etwas für die Lagune.“ Den Antrag der Blau-Weißen zur Baugenehmigung hatte Heinz Tembergen Mitte dieser Woche auf seinem Schreibtisch im Technischen Rathaus.

850 Plätze für Zuschauer beim SuS 09 Dinslaken

Dort sei in diesen Tagen auch die Vergabe der finalen Arbeiten an den Kunstrasenplätzen und der Kunststoff-Laufbahn „in der Mache“, erklärt Stefanie Sander. Sie verspricht sich für den Verein nach Fertigstellung der Anlage eine deutliche Steigerung der Attraktivität: Gerade im Leichtathletik-Bereich seien unter verbesserten Bedingungen künftig größere Wettkämpfe möglich, auch wenn die Zuschauerplätze auf rund 850 reduziert wurden.

Beregnungsanlage für den Naturrasenplatz

Einer der nächsten Schritte bei den Bauarbeiten wird die Errichtung der Beregnungsanlage für den Naturrasenplatz mit 15 Aufsteige-Regnern. Für die Kunstrasenplätze wäre der Aufwand bei Bau und Betrieb einer Beregnung im Vergleich zum Nutzen dagegen „unverhältnismäßig groß“, stellt die Bauleiterin fest.

Kampfmittelräumdienst untersucht Anlage beim SuS 09 Dinslaken

Sie ist mit dem Ablauf der Maßnahme zufrieden, nur ein Aspekt macht ihr ein wenig Sorgen. Einer, den niemand beeinflussen kann: Anfang Mai kommt ein Team des Kampfmittelräumdienstes, um ein Areal auf einem der künftigen Kunstrasenplätze zu untersuchen. Luftaufnahmen hatten dort den Verdacht aufkommen lassen, dass im Boden Überbleibsel aus dem zweiten Weltkrieg schlummern. Sollten die Funde harmlos sein, kann alles wie geplant weiterlaufen. Schwierig wird es in Zeiten der Corona-Krise, falls entschärft werden muss: „Dann“, so Sander, „haben wir mit der Evakuierung im Umkreis ein Problem“.

Drei Meter breiter Weg zwischen den Kunstrasenplätzen

Eng könnte es künftig zwischen den beiden neuen Kunstrasenplätzen beim SuS 09 Dinslaken werden: Der gepflasterte Weg ist lediglich drei Meter breit und der Raum soll unter anderem zum Abstellen mobiler Tore genutzt werden. Für Zuschauer wird da wenig Platz sein, um das Geschehen auf dem hinteren Spielfeld zu verfolgen.

Odenkirchen: „Zweiter Kunstrasenplatz hauptsächlich für Training“

Achim Odenkirchen macht sich deswegen aber keine großen Sorgen: „Der zweite Kunstrasen wird voraussichtlich hauptsächlich zum Training genutzt und weniger für Spiele“, meint der 2. Vorsitzende. „Bisher sind wir ja auch mit unseren Fußballmannschaften mit zwei Plätzen für die Partien am Wochenende ausgekommen. Und bei den Jugendspielen sind erfahrungsgemäß eh nicht so viele Zuschauer.“

Sportanlage des SuS 09 Dinslaken ist größer geworden

Für das neue 13 mal 20 Meter große Minispielfeld neben dem ersten Kunstrasenplatz und den Ballfangzaun ist die Sportanlage etwas größer geworden. Die Stadt habe einem Bienenzüchter ein nebenan am Kleingartenverein liegendes Grundstück abgekauft, sagte Bauleiterin Stefanie Sander.

Kunstrasenplätze beim SuS 09 Dinslaken werden unterschiedlich groß

Der Naturrasenplatz bekommt künftig ein 68 mal 105 Meter großes Spielfeld, der vordere Kunstrasen wird gleich groß und der zweite Kunstrasen 64 mal 105 Meter. Die Zuschauerplätze teilen sich in 488 zum Naturrasen und 368 zu den Kunstrasenplätzen auf.

400-Meter-Rundlauf mit sechs Bahnen

Die Kunststoff-Laufbahn bekommt einen 400-Meter-Rundlauf mit sechs Bahnen, Sprintstrecken mit je acht Bahnen auf beiden Geraden, dazu kommen Anlagen für Weitsprung (fünf Gruben, insgesamt acht Bahnen) und Hochsprung (zwei Matten). Der Werferplatz wird mit fünf Kugelstoßringen, einem Diskuswurf-Ring und einer Speerwurf-Bahn ausgestattet. Beleuchtet werden beide Kunstrasenplätze sowie die Kunststoff-Laufbahn der Leichtathleten.

Toilettenanlage wird nicht saniert

Die alte Toilettenanlage seitlich der Hans-Efing-Halle steht in den aktuellen Arbeiten nicht zur Sanierung an. „Die Toiletten sind zwar in die Jahre gekommen und könnten das eine oder andere neue Waschbecken vertragen, aber sie sind sauber und werden gepflegt“, so Stefanie Sander.