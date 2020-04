Bitter für den MTV Rheinwacht Dinslaken: Hahn wird zum Adler

Der MTV Rheinwacht Dinslaken verliert einen Leistungsträger. Rechtsaußen Steffen Hahn verlässt den Handball-Regionalligisten in Richtung Krefeld, wo er künftig für die HSG Eagles in der 3. Liga auflaufen wird. Die Krefelder zieren aktuell das Tabellenende in der zweiten Bundesliga und werden in der kommenden Spielzeit auf jeden Fall eine Klasse tiefer antreten müssen, weil sie im Glauben, den Klassenerhalt sportlich nicht schaffen zu können, die Lizenzunterlagen für das Unterhaus nicht fristgerecht eingereicht hatten.

„Ich habe mir die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht und sehr lange überlegt. Ich werde wohl nie wieder in einer so geilen Mannschaft spielen. Teamgeist und Loyalität sind beim MTV nicht zu schlagen. Hinzu kommt das tolle Umfeld. Trotzdem wollte ich mir die Chance, noch einmal unter professionellen Bedingungen Handball zu spielen, nicht entgehen lassen“, sagt Hahn, der in Dinslaken von den Fans nur „Rudi“ gerufen wird und nicht nur wegen seines Einsatzes und seines variablen Wurfbildes wertgeschätzt wird. „Er ist einfach auch eine Identifikationsfigur“, sagt Obmann Heinz Buteweg, der sich unheimlich schwer damit tut, das 24-jährige Eigengewächs ziehen zu lassen. Zumal Hahn eigentlich noch einen Vertrag für die kommende Saison gehabt hätte.

Steffen Hahn wechselt vom MTV Rheinwacht Dinslaken nach Krefeld. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

„Ich kann seine Beweggründe absolut verstehen, aber das ist erstens ein sehr unglückliches Zeichen an alle anderen, die noch einen Vertrag bei uns haben und zweitens ein sportlich herber Verlust für uns. Andererseits macht es wohl auch keinen Sinn, einen Spieler zu halten, der unbedingt weg will“, findet Heinz Buteweg.

Einen Neuzugang, der Hahn auf der rechten Seite adäquat ersetzen könnte, gibt es noch nicht. „Vielleicht müssen wir damit leben“, befürchtet der Obmann, der ansonsten aber mittlerweile sehr zuversichtlich ist, in der kommende Saison ein schlagkräftiges Team ins Rennen zu schicken.

Tunesier Wael Ben Youssef kommt aus Dormagen

Nach Rückraumspieler Fabian Hofffmann vom Nachbarn HSG Wesel und Linksaußen Lucas Feld von Borussia Mönchengladbach kann Buteweg zwei weitere Transfers vermelden. Aus der zweiten Mannschaft von Bayer Dormagen kommt Wael Ben Youssef. Der 25-Jährige kam vor vier Jahren aus Tunesien nach Deutschland, spielte vorher bei Etoile Sportive du Sahel und zählte zuletzt zu den gefährlichsten Schützen in der Oberliga Mittelrhein. Der Tunesier wohnt in Duisburg-Großenbaum und freut sich nun auf eine neue Herausforderung. „Die Mannschaft kenne ich noch nicht wirklich. Ich habe aber schon ein bisschen ‘was gesehen, auch von den Fans in Dinslaken. Das wird richtig cool“, sagt der 1,87 große und 85 Kilogramm schwere Rückraumspieler.

Dean Christmann für das Tor verpflichtet

Nachdem Marco Banning erklärt hatte, nicht mehr zwischen die Pfosten zurückkehren zu wollen und künftig nur noch als Teammanager zu arbeiten, gab es auch auf der Torhüterposition Bedarf. Seine Zusage gegeben hat mittlerweile Dean Christmann. Der Keeper gehörte schon zum Zweitliga-Kader von Tusem Essen, lief dabei auch mit Zweitspielrecht für die Drittligisten Leichlingen und Krefeld auf. Zuletzt hatte Christmann aus beruflichen Gründen eine Pause eingelegt.

Lokalsport Dauerkartenkauf geplant Bei der Mannschaft hat sich Steffen Hahn gestern mit einer langen Nachricht in der teaminternen Whatsapp-Gruppe verabschiedet. „So habe ich mir das natürlich auch nicht vorgestellt“, so der Linkshänder zu den derzeitigen Umständen der Corona-Pandemie. Seinem Heimatverein macht „Rudi“ gleichzeitig ein Versprechen: „Wenn ich noch einmal in den Amateurbereich zurückkehre, dann gehe ich definitiv nur zurück zum MTV.“ Die künftigen Dinslakener Spiele will er nun sonntagsmorgens als Fan auf der Tribüne verfolgen: „Ich hole mir auf jeden Fall eine Dauerkarte.“

Sollte Spitzenreiter TuS Opladen erwartungsgemäß aufsteigen dürfen und die vom DHB eingebrachte Quotientenregelung Anwendung finden, startet die Regionalliga in der kommenden Saison mit 16 Teams. Neben dem MTV wären das der Neusser HV als Nachfolger der insolventen Rhein Viking, die beiden Aufsteiger Wölfe Nordrhein (OSC Rheinhausen) und HC Gelpe/Strombach sowie SG Langenfeld, TV Korschenbroich, BTB Aachen, TV Rheinbach, TuSEM Essen II, TV Aldekerk, SG Ratingen, TSV Bonn rrh., HC Weiden, HSG Siebengebirge, TV Jahn Köln-Wahn und die HG Remscheid.