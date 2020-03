Bushido Dinslaken und Budokan Hünxe erfolgreich in Holten

Dinslaken/Hünxe. Die Nachwuchs-Judoka des Bushido Dinslaken und des Budokan Hünxe waren beim Holten-Cup in Oberhausen erfolgreich und holten zehn Medaillen.

Einige Nachwuchs-Judoka des Bushido Dinslaken und des Budokan Hünxe schafften beim Holten-Cup in Oberhausen den Einzug ins Finale. Davon verließen drei die Matte als Goldmedaillen- und vier als Silbermedaillengewinner. Betreut wurden die fünf Bushido-Kämpfer von Lena Kullik, Co-Trainerin und 2. Vorsitzende des Vereins. Beim Budokan Hünxe unterstützten die Trainer Walter Trapp und Ralf Bittscheidt.

Dreimal Gold und viermal Silber

In der U13 setzten sich Anton Biermann (-31 Kilo) und Fabian Grundmann (-37 Kilo) von Bushido souverän in ihren Klassen durch und nahmen am Ende jeweils die Goldmedaille auf dem Siegerpodest entgegen. Lina Kristin Eckert erkämpfte sich bei den Mädchen U13 eine Silbermedaille. Budokan Hünxe stellte gleich acht Teilnehmer in der U13. David Scharsich (-29 Kilo) glänzte in allen Vorkämpfen und hatte erst im Finale das Nachsehen. In der Klasse bis 34 Kilo gab es gleich zwei Medaillen für die Hünxer. Joschua Wintzen sicherte sich Silber, dicht dahinter lag Fritz Thum mit Bronze. Darian Schiedeck landete auf dem siebten Platz.

Besonders erfolgreich war Joyce Wintzen. Bei den Mädchen (-48 Kilo) sicherte sie sich Gold. Lilli Jakobs schaffte es in der Klasse +65 Kilo als Dritte ebenfalls aufs Treppchen.

Die letzten beiden Judoka des Bushido, die auf die Matten gingen, waren Noah Heinze (U15/bis 55 Kilo) und David Mayer (U15/bis 46 Kilo). Während auch Noah sich bis ins Finale vorkämpfte und am Ende Platz zwei belegte, verlor David sein Halbfinale und kämpfte im kleinen Finale um Platz drei. Dort konnte er gewinnen und sicherte sich die Bronzemedaille.