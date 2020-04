Christian de Groodt verlässt die SV 08/29 Friedrichsfeld

Die Nächsten, bitte: Nach den Vereinen aus der Oberliga und Landesliga bat der Fußball-Verband Niederrhein am Donnerstagabend die Vertreter der Bezirksliga-Clubs zu einer Videokonferenz. Thema war der Umgang mit der wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit. Das Ergebnis überraschte nicht: Wie die höherklassigen Vereine sprachen sich auch die in der Bezirksliga-Gruppe 5 spielenden Teams für einen Saisonabbruch aus.

SV 08/29 Friedrichsfeld plädiert für Abbruch der Saison

„Mittlerweile macht es keinen Sinn mehr, weiterzuspielen“, meint Dirk Lotz, Trainer der SV 08/29 Friedrichsfeld. Für die Sportvereinigung nahm der stellvertretende Abteilungsleiter Thomas Winters an der Konferenz teil und vertrat die Meinung seiner Vereinskollegen. Er verweist auf eine Schwierigkeit, wenn die Saison über den 30. Juni hinaus verlängert werden sollte: „Dann stehen wir ohne Torwart da.“ Denn Christian de Groodt hat angekündigt, sich ab 1. Juli zurückzuziehen. Der 30-Jährige, der im Januar Vater wurde, will mehr Zeit für Privates haben und sportlich nur noch für die Futsal-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in der Futsalliga West antreten.

Vorschlag: Zwei Aufsteiger pro Bezirksliga-Gruppe

Die Vereine der Bezirksliga-Gruppen 5 und 6 schlugen vor, dass es in der Saisonwertung keine Absteiger, aber zwei Aufsteiger pro Gruppe geben soll. Im nächsten Jahr sollten zudem eine dritte Landesliga-Gruppe gebildet und die Bezirksliga-Gruppen von sechs auf sieben erhöht werden. „Die Besprechung verlief sehr harmonisch und fair“, berichtet Thomas Winters, „keiner der Vereine, die nicht auf einem Aufstiegsplatz stehen, aber den Sprung noch schaffen könnten, hat mit juristischen Schritten gedroht, sondern angekündigt, eine Wertung des Fußball-Verbands zu akzeptieren. Wie immer die aussehen wird.“

SuS 09 Dinslaken will auch die Saison vorzeitig beenden

Für den SuS 09 Dinslaken plädierte Abteilungsleiter Lothar Milz ebenfalls für das vorzeitige Ende der Spielzeit: „Wir sind ja schon in der Planung für die nächste Saison und brauchen Sicherheit.“ Sportlich könnten die bis zur Unterbrechung kurz vor den Abstiegsrängen stehenden Blau-Weißen von einem Abbruch profitieren. Milz sähe die Mannschaft bei einer Fortsetzung im Nachteil: „Wir haben bisher noch zwei Spiele weniger als die Konkurrenz und müssten dann womöglich zusätzlich unter der Woche Spiele nachholen.“ Zudem seien organisatorische und juristisch relevante Dinge im Fußball-Verband noch ungeklärt: „Es steht ja zum Beispiel die Entscheidung aus, wie künftig mit Wechselfristen verfahren wird.“