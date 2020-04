Corona bremst auch die Traber am Dinslakener Bärenkamp aus

Im Internet darf der Niederrheinische Trabrennverein Dinslaken noch hoffen. In der virtuellen Welt findet der nächste Renntag, der für den 19. April geplant war, nämlich noch statt. In der Realität sieht das natürlich ganz anders aus. „Dieser Renntag wird nicht stattfinden“, sagt Gottfried Bison, der 1. Vorsitzende des Vereins. Die aktuellen Beschränkungen, die die Bundesregierung wegen der Coronavirus-Pandemie erlassen hat, gelten vorerst bis zum 20. April. „Wir sind einen Tag zu früh dran“, so Bison. Wie es am 11. Mai aussieht, wenn die nächste Veranstaltung im Dinslakener Rennkalender steht, vermag am Bärenkamp, wo im Sommer auch immer der große NRZ-Familientag stattfindet, niemand zu sagen.

Mitarbeiter übernehmen Renovierungsarbeiten

Der Verein macht deshalb in diesen schweren Tagen aus der Not eine Tugend. Wie viele Menschen in Deutschland, nutzen Gottfried Bison und die Mitarbeiter auf der Trabrennbahn die Zwangspause für ganz praktische Dinge. „Die Mitarbeiter gehen nicht ihren sonstigen Tätigkeiten nach, sondern übernehmen hier gerade Renovierungsarbeiten. Das machen ja wahrscheinlich viele so. Ich selbst habe noch nie so viel im Haus geschafft gekriegt“, erzählt Bison mit einem Lachen.

Trotzdem sind auch am Bärenkamp die Sorgen groß. Zwar sei der Verein nicht in akuten finanziellen Nöten, so Bison. Dennoch brechen derzeit auch an der Trabrennbahn wichtige Einnahmequellen weg – und diese sind nicht einmal sportlicher Natur. „Um unsere Einnahmen steht es schlecht. Sonst schreiben zum Beispiel bei uns die Studenten der Uni Duisburg-Essen ihre Prüfungen, die sind natürlich ausgefallen“, erklärt Gottfried Bison. Bis zu 800 Studenten finden sich mitunter in der großen Halle ein, es wurde extra eine Bestuhlung angeschafft. Gottfried Bison: „So können die Studenten ihre Prüfungen mit dem nötigen Abstand ablegen. Nicht wegen Corona, sondern um nicht abschreiben zu können.“

Unter anderem mit dieser Geldquelle halten die Dinslakener das Renngeschäft aufrecht, denn „jeder Renntag ist ein Zuschussgeschäft. Das muss finanziert werden“, betont Bison. Der Vereinschef hat schon vor einigen Tagen eine Soforthilfe beantragt, die schon nach zwei Tagen auf das Konto des Klubs geflossen ist. Bison: „Das ging sehr zügig und hilft uns natürlich sehr.“

Chef des Dinslakener Trabrennvereins denkt an Tiere und Besitzer

Wie es künftig weitergehen kann? Da ist auch Gottfried Bison noch etwas ratlos. Am Bärenkamp hoffen nun alle auf den 11. Mai und darauf, dass der dann angesetzte Renntag stattfinden kann. Spätestens vier Tage vorher würden die Verantwortlichen mit der Planung beginnen, Starterangeben abfragen, Besitzer anrufen und die Rennen zusammenstellen. Halten die Beschränkungen noch länger, könnte sich eine Spirale in Gang setzen, die nicht nur den Standort Dinslaken schon vor dem geplanten Ende 2022 kurzfristig gefährdet, sondern eine ganze Branche bedroht. „Wir müssen die Besitzer und Tiere im Auge behalten“, appelliert Bison. „Die Pferde müssen gefüttert, gepflegt und weiter trainiert werden. Dazu braucht man Geld, sprich Siegprämien. Wenn die Preisgelder wegfallen, heißt das auch, dass keine Tiere mehr gezüchtet werden. Und dann gibt es auch keinen Trabrennsport mehr.“ Am Bärenkamp haben sie daher schon Überlegungen angestellt, die nächste Renntage ohne Zuschauer auszutragen. Bison: „In Schweden finden aktuell jeden Tag Rennen ohne Zuschauer statt. Das könnten wir auch machen, und wir haben auch schon darüber gesprochen. Aber im Moment bin ich der Meinung: Solange die großen Vereine, zum Beispiel im Fußball, es nicht machen, müssen wir auch nicht damit anfangen.“