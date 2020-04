Corona-Krise: Tennisspieler hoffen auf den Startschuss

Am Niederrhein. Der Sport könne die geltenden Bestimmungen erfüllen, sagt der TVN-Vorsitzender Dietloff von Arnim. Die NRZ hat sich in der Region umgehört.

Vielleicht wird die eine oder andere brachliegende Sportart ja in Kürze wieder wachgeküsst, sollten die führenden Politiker die aktuell strengen Regeln in Zeiten der Corona-Krise etwas lockern. Für Dietloff von Arnim, den Vorsitzenden des Tennis-Verbandes Niederrhein (TVN), gehört seine Sportart unbedingt zu jenen, die ohne große Gefahr vor einer Virus-Ansteckung betrieben werden könnte. Das hat der TVN-Chef in den vergangenen Tagen in einem Brief an den Landessportbund unterstrichen, der wiederum das Anliegen der Tennisgemeinde an die Staatskanzlei weitergetragen hat.

„Tennis würde die Voraussetzungen erfüllen, schließlich sind die Spieler im Einzel in der Regel durch den Mindestabstand von zwei Metern getrennt“, betont von Arnim, „dazu spielen wir unter freiem Himmel. Zu bedenken ist auch, dass es in Deutschland rund 20.000 Tennistrainer gibt, die ihre Arbeit so, wenn auch sicher mit Einschränkungen, wieder aufnehmen könnten.“ In Österreich sind sie hier seit Mittwoch einen Schritt weiter. Sportminister Werner Kogler kündigte Lockerungen ab 1. Mai für Tennis und andere Sportarten an.

Dietloff von Arnim: „Tennisspieler wollen auf den Platz“

Abhängig davon, was in den nächsten Wochen in Deutschland erlaubt sein wird, würden Klubgaststätten oder Umkleidekabinen weiter geschlossen bleiben. „Tennisspieler wollen im Sommer bei den aktuell günstigen Bedingungen auf den Platz. Die Politik könnte das unter den genannten Voraussetzungen erlauben“, betont Dietloff von Arnim.

Der langjährige Turnierdirektor des World Team Cups in Düsseldorf weiß den Deutschen Tennis-Bund auf seiner Seite, der ebenfalls eine Spielerlaubnis unter Corona-Regeln erwirken will. Die alljährliche Werbeaktion „Deutschland spielt Tennis“ hat der DTB, der immerhin 1,4 Millionen aktive Spieler unter seinem Dach vereint, schonmal bis zum 30. September verlängert.

Willibald Evers hat schon die Bälle für die Medenspiele

Ob ein regulärer Medenspielbetrieb im Laufe der nächsten Wochen möglich ist, bleibt natürlich dahingestellt. Die Sommersaison der obersten Spielklassen jedenfalls wurde bekanntlich vor Ostern abgesagt. Bundesliga und Zweite Liga fallen bei den Damen und Herren aus, auch die Herren-30-Bundesliga muss zwangspausieren.

Die Vereine in Dinslaken, Voerde und Hünxe stehen zwar weitestgehend in den Startlöchern, werden ohne genaue Anweisungen der Regierung aber natürlich nicht handeln. „Unsere Plätze wurden von einer Fachfirma hergerichtet. Wir haben am Ostersamstag sogar die Lieferung der Bälle für die Medenspiele bekommen, aber die sind zum Glück vakuumverpackt“, sagt der Vorsitzende des TC Blau-Weiß Spellen Willibald Evers. Auch in Spellen hat die Pandemie aber nicht nur Auswirkungen auf den Sport an sich, sondern auch auf die Finanzen. „Unsere Tennishalle“, beklagt Evers, „wird derzeit natürlich nicht gebucht, da fehlen uns auch die Einnahmen. Das wird sich insgesamt aber hoffentlich in Grenzen halten.“

Beim STV Hünxe ist die Lage ähnlich. Der Vorsitzende Christian Neukoether äußert sich zu einem möglichen Start: „Man muss sich ja nicht begrüßen und würde sich aus 20 Metern Entfernung die Bälle zuspielen. Aber wir harren der Dinge und warten bis eine Entscheidung getroffen wird.“ Hünxes Geschäftsführer Ingo Weyck hofft ebenfalls auf eine Lockerung für den Tennissport: „Die Plätze sind aufbereitet und werden derzeit nur vom Platzwart bewässert. Im Prinzip warten wir nur auf einen Startschuss. Die Bänke auf die Plätze zu tragen und die Netze aufzuhängen, ist eine Sache von wenigen Stunden.“

Viktor Szöke hält Einkaufen für gefährlicher

Verhältnismäßig wenige Stunden verbringt derzeit Viktor Szöke auf dem Tennisplatz. Dem staatlich geprüften Tennistrainer sind derzeit die Hände gebunden. Dabei wäre doch eine Trainingseinheit mit zwei Spielern und einem Trainer, der Anweisungen von der Seite gibt denkbar, oder nicht? „Ich habe mich“, so Szöke, „schon mit einigen Kollegen darüber ausgetauscht. Der vorgeschriebene Abstand wird beim Spielen ohnehin eingehalten. Derzeit wird aber diskutiert, inwieweit eine Ansteckung über den Ball möglich ist.“

Szöke ist beim TC Rot-Weiss Dinslaken mit seiner Tennisschule aktiv und wartet dort ebenfalls auf einen Startschuss. „Wenn du einkaufen gehst, bist du gefährdeter, dich anzustecken als auf dem Tennisplatz“, sagt der Trainer.

Weitere Stimmen zu einem möglichen Startschuss auf den Tennisplätzen:

Sven Fässler, Vorstandsmitglied der Fachschaft Tennis und Wettspielleiter im Bezirk Rechter Niederrhein: „Ich sehe nicht so das Problem, warum wir nicht Tennis spielen sollten. Wir können die geltenden Kontakt- und Hygienevorschriften einhalten, also muss es umsetzbar sein. Natürlich darf es zum jetzigen Zeitpunkt kein klassisches Klubleben geben, „aber es muss möglich sein, unter freiem Himmel ein Stündchen Tennis zu spielen.“ Die Entscheidung des österreichischen Sportministeriums, die Tennisplätze für Breitensportler ab 1. Mai wieder zu öffnen, wertet der Herren-40-Spieler des TC Süd als gutes Zeichen. „Das zeigt, dass es möglich und vertretbar ist. Wir halten Abstand, sind an der frischen Luft, und die Ansteckungsgefahr über den Ball ist verschwindend gering. Also von mir aus können wir sofort loslegen.“



Ingo Tenberg, Tennis-Abteilungsleiter bei der SGP Oberlohberg: „Mit Genehmigung des Dinslakener Ordnungsamtes haben wir gerade unsere Plätze hergerichtet. Bizarrerweise sind wir in dieem Jahr sogar etwas eher fertig geworden. Es könnte sofort losgehen, wir sind voller Schaffensdrang. Die gesellschaftlichen Vorteile einer Öffnung überwiegen aus meiner Sicht auch die Risiken. Sollten wir tatsächlich eher starten dürfen als andere Sportarten, haben wir vielleicht auch die Chance, den ein oder anderen Neueinsteiger, der aktuell etwas weniger mit sich anzufangen weiß, für uns zu begeistern.

Dietmar Hirschel, Kreis-Trainer beim TC Sportpark Moers-Asberg: „Es ist schwer zu erklären, dass bis zu acht Berufsfußballer auf 100 Quadratmetern gemeinsam trainieren dürfen, aber nicht zwei Personen gleichzeitig auf einem etwa 600 Quadratmeter großen Tennisplatz sein dürfen. Es muss doch möglich sein, dass wir an der frischen Luft Tennis spielen, wenn wir die geltenden Hygienevorschriften beachten. Dass es zum Beispiel keinen Smalltalk auf den Bänken oder am Netz geben darf, muss jedem klar sein.“

Artur Wilczek, Sportwart beim SuS Wesel-Nord: „Ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr noch regulär zu Medenspielen kommt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Kürze das Tennistraining wieder erlaubt wird, zumindest nicht das Gruppentraining.

Barbara Sieg, Vorsitzende BW Flüren: „Ich würde lieber heute als morgen wieder auf den Platz, aber ich habe auch so meine Bedenken und bin froh, dass ich das nicht zu entscheiden habe.“