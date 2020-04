Corona: MTV Dinslaken hofft nach Saisonabbruch auf Aufstieg

Was zunächst nach einem Aprilscherz aussah, war purer Ernst. Am 1. April veröffentlichte der Westdeutsche Tischtennis-Verband eine Meldung, die besagt, dass der Mannschaftsspielbetrieb von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga wegen der Corona-Krise mit sofortiger Wirkung beendet ist.

Der Tabellenstand von Mitte März gilt zum Saisonabschluss

Dass aktuell keine Spiele mehr stattfinden war ohnehin längst bekannt, die Verantwortlichen entschieden sich aber mehr oder weniger überraschend für die Lösung, den letzten Tabellenstand von Mitte März als Abschlusstabelle zu werten. Direkte Aufsteiger gehen hoch, direkte Absteiger gehen runter. So weit, so gut. Knifflig wird es da nur bei den zahlreichen Relegationsplätzen in den unterschiedlichen Ligen. Hier sollen die einzelnen Verbände eigene Lösungen finden. Dieses Prozedere wird Zeit und Nerven kosten.

Betroffen davon sind im Raum Dinslaken, Voerde und Hünxe ebenfalls zahlreiche Vereine und Mannschaften. Nicht alle Teams trifft es gleich, da sich viele Mannschaften ohnehin im ungefährdeten Mittelfeld der jeweiligen Ligen befinden, oder beispielsweise gar nicht aufsteigen wollten.

Damen des TV Voerde beenden die Saison als Tabellendritter

Die ranghöchste Mannschaft sind die Tischtennis-Damen des TV Voerde, die bekanntlich in der NRW-Liga zu Hause sind. Nach dem Aufstieg in die NRW-Liga haben die Voerderinnen gleich für Furore gesorgt und sich in der Spitzengruppe etabliert. Nach 16 Spieltagen stehen 23:9 Punkte und der dritte Platz zu Buche.

Für den TV Voerde wäre die Oberliga eine Klasse zu hoch

Kein Aufstieg, keine Relegation. Traurig ist darüber beim TVV aber niemand. „Für uns“, erklärt Spielerin Marion Schmidt, „macht das eigentlich keinen Unterschied. Wir hätten den dritten Platz wahrscheinlich ohnehin bis zum Ende behalten. Außerdem wollten wir auch gar nicht aufsteigen. Ich denke, die Oberliga ist dann doch eine Klasse zu hoch für uns.“

Herren des TV Voerde auf dem vierten Rang

Die Herren des TV Voerde stehen in der Landesliga auf dem vierten Platz, hatten aber ohnehin nur noch geringe Chancen auf den Relegationsplatz, und selbst dieser bedeutet nicht den Aufstieg.

TV Bruckhausen hat Hoffnung auf den Ligaverbleib

Spannender ist es da beim Ligakonkurrenten TV Bruckhausen, der nach 18 absolvierten Spielen auf dem zweiten Relegationsplatz steht. Vor dem TVB steht noch der TTC BW Geldern-Veert ebenfalls auf einem Relegationsplatz.

TV Bruckhausen muss abwarten

Ob dieser nun Abstieg oder Klassenerhalt bedeutet, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, der TVB möchte gerne in der Liga bleiben. „Wir lassen das jetzt mal in Ruhe auf uns zukommen, aber wir wollen natürlich nicht absteigen“, äußerte sich Pressesprecher Dieter Kucharski zu den neuesten Meldungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat der TVB laut Kucharski nicht mit einer Entscheidung gerechnet: „Mir war schon klar, dass nicht mehr gespielt wird, aber ich dachte schon, dass das alles etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.“

Keine Relegation für den MTV Rheinwacht Dinslaken

Ähnlich eng sieht es eine Klasse tiefer bei den Herren des MTV Rheinwacht Dinslaken aus. In der Abschlusstabelle der Bezirksliga steht der MTV auf dem zweiten Platz, welcher normalerweise die Aufstiegsrelegation bedeutet. Aus den vier Zweitplatzierten wird ein Sieger ermittelt, der aufsteigen darf. Diese Relegation wird es nun nicht geben.

MTV Rheinwacht Dinslaken sagt Ja zur Aufstiegsmöglichkeit

„Wir wurden“, erklärt Dinslakens Johannes Grunwald, „vom Verband bereits gefragt, ob wir aufsteigen wollen, und haben mit Ja geantwortet. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie viele Mannschaften auf- und absteigen wollen. Das wird mit Sicherheit noch ein paar Tage dauern.“

Abstieg stand für die SGP Oberlohberg bereits fest

In der Bezirksliga bei der SGP Oberlohberg ist die Messe längst gelesen, denn die „Dörfler“ haben sich als Vorletzter längst mit dem Abstieg abgefunden.

STV Hünxe wartet auf Entscheidung

Beim STV Hünxe in der Kreisklasse gilt es allerdings noch zu warten, denn die Herren stehen auf einem Relegationsplatz, sind aber punktgleich mit dem TTV Hamborn 2010 IV, der ein Spiel weniger absolviert hat. Der Lokalrivale SV Spellen steht hingegen im gesicherten Mittelfeld und braucht sich keine Sorgen über die künftige Ligazugehörigkeit zu machen.