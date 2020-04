Corona: TV Jahn Hiesfeld verkauft jetzt Geisterspieltickets

Einen positiven Aspekt kann Marcus Behnert der ungewissen Situation in Zeiten der Corona-Pandemie doch abgewinnen. Dass der DFB nun eine Verlängerung der aktuellen Fußball-Saison im Notfall sogar bis Sommer 2021 in Erwägung zieht, findet der Trainer des Landesliga-Spitzenreiters TV Jahn Hiesfeld „gar nicht so verkehrt. Der eine oder andere hätte sich jetzt mehr Klarheit gewünscht“, führt Behnert an, „aber das Unfairste wäre, die Saison zu annullieren und die Leistungen gar nicht zu würdigen“. Würde die Spielzeit nicht gewertet, dann müssten die „Veilchen“ auf jeden Fall mindestens ein Jahr länger in der Landesliga bleiben.

Um fehlende Einnahmen wenigstens ein wenig zu kompensieren, gibt es im Internet nun Geisterspieltickets für den TV Jahn. Fans können virtuelle Eintrittskarten für 6 Euro, Bratwürste (2,50 Euro) und Corona-Bier (2 Euro) erwerben oder der Mannschaft eine Kiste Bier (20 Euro) spenden. Zum Glück für die Spieler auch letzteres nur virtuell, sonst käme der eine oder andere nach der Corona-Krise womöglich mit Bierbauch zum Training. Behnert nimmt die Aktion auch nicht bierernst: „Wir wollen demnächst ein virtuelles FVN-Pokalfinale gegen den MSV anbieten und und an weitere Spiele erinnern. Es soll einfach Abwechslung in den Alltag bringen."