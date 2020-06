Damenmannschaft der Dinslakener Kobras plant für die 2. Liga

Dinslaken. Vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga, wollen die Eishockey-Damen der Dinslakener Kobras künftig in der 2. Liga Nord spielen.

Eishockey hat in Dinslaken einen hohen Stellenwert. Die Heimspiele in der Eishockey-Regionalliga sind stets gut besucht und begeistern. Weniger bekannt waren bisher die Damen des ERV Dinslakener Kobras, doch dabei sind diese gerade in der jüngeren Vergangenheit besonders erfolgreich gewesen. Vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga, haben die Damen der Kobras zwei Aufstiege später einen Startplatz in der 2. Liga Nord in der Tasche.

Dinslakener Kobras melden zwei Damenmannschaften

Und damit nicht genug. Die Damen wollen künftig sogar zwei Mannschaften für den laufenden Spielbetrieb melden. Damit hätten die Dinslakenerinnen dann eine erste Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse und eine Reserve in der Bezirksliga, der untersten Meldeliga im Eishockeyverband.

In den vergangenen beiden Jahren wurde die Mannschaft von der erst 19-jährigen Natascha Mensch trainiert. Sie absolvierte nebenbei ihre C-Lizenz und bleibt dem ERV auch in der zweithöchsten Spielklasse erhalten. Ein weiterer Strippenzieher hinter dem Erfolg ist ihr Vater und Eishockey-Obmann Dietmar Mensch, der nicht nur beim ERV, sondern auch beim Verband arbeitet.

Finanziell zu stemmen

Nach dem Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga fanden die Dinslakener Damen ein komisches Konstrukt vor. In der Landesliga spielten lediglich vier Mannschaften, von denen am Ende mit Dinslaken und der 1b der Kölner Haie sogar zwei Mannschaften den Sprung in die 2. Liga Nord schafften. Warum das so ist, beantwortet Obmann Mensch: „Die erste Mannschaft der Kölner ist in die erste Liga aufgestiegen und die Damen der Ratinger Ice Aliens wollten nicht länger in der zweiten Liga spielen. Somit sind zwei Startplätze dort frei, und da sowohl wir als auch die 1b von Köln den Aufstieg noch in der eigenen Hand hatten, bevor die Saison dann aufgrund der Pandemie unterbrochen wurde, dürfen jetzt beide hoch.“

Soweit, so gut. Aber wie sieht das finanziell aus? Bei den Herren ist schon der Spielbetrieb in der viert- und dritthöchsten Klasse schwer zu stemmen. „Bei uns“, erklärt Mensch, „ist das etwas anderes. Hier zahlen alle Spielerinnen ihren Beitrag und wir reisen privat zu den Spielen an. Die Schiedsrichterkosten sind nicht höher als in der Bezirksliga und die Fahrten auch nicht zwingend weiter.“ In der Tat sind die Fahrten bis auf die beiden Auswärtsspiele in Hannover und im belgischen Mechelen nicht weiter als bis nach Köln.

Aber Vorfreude ist nicht alles, die Dinslakener stecken mitten in den Planungen für die kommende Spielzeit und benötigen noch Personal. Bisher besteht das Gerüst des ERV aus ungefähr 30 Spielerinnen, wobei dort nicht alle für die 2. Liga vorgesehen sind und ein Großteil auch nebenbei noch in den Jugendmannschaften spielt. Darauf möchte Obmann Mensch auch weiterhin den Fokus legen: „Die Entwicklung der Spielerinnen steht im Vordergrund und die Spiele in den U-Mannschaften sollen sie auch weiterhin machen.“ Deshalb suchen die Dinslakenerinnen noch für jede Position Spielerinnen. Sowohl für die Bezirksliga als auch für die 2. Liga.

Leonie Maßner bleibt in Dinslaken

Mit Leonie Maßner hat der ERV eine besonders talentierte Spielerin in seinen Reihen, die auch schon signalisiert hat, sich in der kommenden Saison wieder die Schlangenhaut überzustreifen. Dabei hätte die 16-Jährige bereits jetzt als fester Bestandteil einer Mannschaft in der DEL auflaufen können. „Leonie hatte einige Angebote von höherklassigen Vereinen, aber sie wird uns vorerst noch erhalten bleiben. Sie ist natürlich als fester Bestandteil für das Zweitliga-Team gedacht“, erklärt Mensch.

Dinslakener Kobras suchen Spielerinnen

Die Dinslakener Kobras suchen für beide Damen-Mannschaften interessierte Spielerinnen auf allen Positionen. Für Infos sowie Probetrainings stehen Trainerin Natascha Mensch, Tel. 0174/6735403, und Obmann Dietmar Mensch, Tel. 0170/2815752 oder E-Mail mensch@erv-dinslakener-kobras.com zur Verfügung.