Darauf hoffen die Sportler und Funktionäre im neuen Jahr

Dinslaken/Voerde/Hünxe Erster Teil einer kleinen Serie über Wünsche und Hoffnungen im Sport. Den Anfang machen Finn Müller, Milan Vanek und Volker Kossol.

Erst der Lockdown im Frühjahr, ein Neustart unter schwierigen Bedingungen und dann der neuerliche Abbruch. Das Jahr 2020 war auch für den Sport ein ausgesprochen schwieriges. 2021 soll (irgendwann) alles besser werden. Die NRZ hat Sportler, Trainer und Funktionäre nach ihren Wünschen und Hoffnungen für das neue Jahr gefragt und veröffentlicht die Antworten in einer kleinen Serie. Den Anfang machen der Torjäger des Fußball-Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld Finn Müller, Kobras-Coach Milan Vanek und Volker Kossol von der Hockeyabteilung des TV Jahn Hiesfeld.

Finn Müller, in der vergangenen Spielzeit zum wiederholten Mal Gewinner der NRZ-Torjägerkanone, bis zum Saisonabbruch schon wieder viermal für die SV 08/29 Friedrichsfeld erfolgreich:

„Ich denke, jeder hat zu spüren bekommen, was eine solche Pandemie mit sich bringt, daher will ich darüber gar nicht viele Worte verlieren, sondern versuchen, die Sache ein wenig zu drehen und positiv zu denken. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich dem uneingeschränkten Leben durch die Pandemie mit einer ganz anderen Wertschätzung entgegentreten werde. Daher hoffe ich, dass alle Sportler, gerade im Amateurbereich, einfach Spaß haben werden und die Wettkämpfe gegeneinander genießen. Man liest immer wieder von Gewalt auf Sportplätzen. Vielleicht bewegt das auch den ein oder anderen dazu zu sagen, ,Hey, ich brauche jetzt nicht komplett zu eskalieren, sondern habe einfach Spaß daran, mit Freunden, Gegnern und Schiedsrichtern uneingeschränkt Sport zu machen.‘ Ich wünsche mir, dass wir Corona schnellstmöglich überstehen und uns alle gesund und munter wiedersehen. Ich freue mich schon auf die erste Kiste Bier mit meinen Freunden und hoffe, dass wir so etwas nie wieder erleben.“

Milan Vanek, Trainer des Eishockey-Regionalligisten Dinslakener Kobras. Sein Team hatte zwar die Vorbereitung absolviert, wartet aber noch auf den Start der Meisterschaft:

„Das Jahr hat gezeigt, wie wichtig der Amateursport für die Bevölkerung ist. Ich denke, wir wollen alle einfach nur wieder aufs Eis. Ich hoffe, dass auch die Menschen im Hintergrund den Sport und die kleinen Vereine weiter so unterstützen. Wir alle wünschen uns Gesundheit und Normalität zurück. Wir hoffen, dass es schnellstmöglich wieder aufwärts geht.“

Volker Kossol, Abteilungsleiter Hockey beim TV Jahn Hiesfeld:

"Der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft basiert auf ehrenamtlichem Engagement. Dieses ehrenamtliche Engagement, wie es beispielweise in Sportvereinen gelebt wird, wird von den aktuellen Bestimmungen der CoronaSchuVO massiv behindert. Der komplette Spielbetrieb im Winter 2020/21 ist vom WHV abgesagt. Ich hoffe sehr, dass mit sinkenden Infektionszahlen im Laufe des Februar wieder Training auf dem Kunstrasen stattfinden und ein regulärer Spielbetrieb im Erwachsenen- und Jugendbereich nach den Osterferien starten kann. Unser ausgereiftes Hygienekonzept wird uns dabei helfen. Wenn alles gut läuft, haben wir im kommenden Jahr auch auf unserem Großfeld hockeytaugliches Flutlicht, so dass Training und Meisterschaftsspiele unter regulären Bedingungen auch im Abendbereich angesetzt werden können. Wir haben in unserem Jubiläumsjahr 2020, in dem wir fast fünf Monate kein Präsenz-Training und keine weiteren Präsenz-Veranstaltungen anbieten durften, im Saldo (fast) keine Mitglieder verloren. Die Solidarität in den einzelnen Teams war und ist richtig gut. So schwer das Jahr 2020 auch war; die Hockeyabteilung geht mit personeller Erweiterung in Leitung und Trainerstab, gestärkt in die kommenden Aufgaben des Jahres 2021."