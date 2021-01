Das sagt der Kapitän zu Hiesfelds Rückzug aus der Oberliga

Dinslaken Mannschaftskapitän Kevin Krystofiak reagiert auf den Rückzug des TV Jahn Hiesfeld aus der Fußball-Oberliga zum Saisonende.

Die Hiobsbotschaft traf Kevin Krystofiak unvorbereitet. Der Mannschaftskapitän erfuhr am vergangenen Donnerstag wie seine Teamkameraden per WhatsApp-Nachricht, dass der TV Jahn Hiesfeld das Kapitel Oberliga-Fußball zum Saisonende abschließen und einen Neuanfang in der Bezirksliga machen will. Präsident Dietrich Hülsemann hatte die Nachricht an Trainer Marcus Behnert geschickt, der sie an seine Spieler weiterleitete. Mit der Redaktion sprach der 28-jährige Spielführer über die Folgen der Entscheidung.

Wie hat die Mannschaft auf den Beschluss zum Rückzug reagiert?

Der Kontakt untereinander ist durch Corona in letzter Zeit ein bisschen abhanden gekommen, deswegen kam das für die ganze Mannschaft und auch für mich überraschend, weil wir uns so nie verabschieden wollten. Das hat uns schon geschockt. Die Saison war ja durchfinanziert, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wo die Probleme liegen und ob das Thema schon komplett durch ist, aber es sieht ja sehr danach aus. Ich werde mit Herrn Hülsemann noch einmal darüber sprechen.

Einen sofortigen Rückzug aus der Liga schließt der Verein aus. Aber macht es überhaupt Sinn, im Falle einer Fortsetzung die Saison noch zu Ende zu spielen, wenn der sportliche Wert fehlt?

Ich bin nicht derjenige, der sagt, es macht alles keinen Sinn mehr. Ich glaube auch nicht, dass das der Wille der Mannschaft ist. Ich würde mich auf jeden Fall in Dinslaken noch einmal sportlich verabschieden wollen, wenn es wirklich so kommen sollte. Aber wir haben ja schon öfter solche Nachrichten bekommen. Es gab da in der Vergangenheit Geschichten, die sich im Nachhinein wieder um 180 Grad gedreht haben. Diejenigen, die länger da sind, kennen das. Und bei denen kommt dann eine Jetzt-erst-recht-Einstellung nach dem Motto: Egal, weiter geht's.

Und wie geht es über die Saison hinaus selbst und für die Mannschaft weiter?

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber die anderen Vereine bekommen das ja auch mit, die lesen ja Zeitung. Und da werden wahrscheinlich Angebote reinflattern, dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Die Hoffnung stirbt zuletzt.