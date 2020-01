Das sind die Noten für die MTV-Spieler beim Sieg über Köln

Handball ist natürlich ein Mannschaftssport. Und der Dinslakener Erfolg über den TV Jahn Köln-Wahn war mehr noch als viele andere ein Sieg des gesamten Teams. Wir haben dennoch auch diesmal wieder eine Einzelbewertung vorgenommen.

Nils Ahlendorf: Der Torhüter, bei der Niederlage gegen die HSG Siebengebirge einer der allerbesten Dinslakener, kam diesmal nicht an die Form aus der Vorwoche heran. „Ahli“ hatte in Hälfte eins zwar auch gute Phasen, bekam in der Schlussphase von Hälfte eins und gleich nach der Pause aber kaum noch eine Hand an den Ball. Note 3-

Marco Banning: Der Kapitän kann’s noch. Keeper Banning kam in den letzten 18 Minuten in die Partie und zeigte schnell, dass er in den letzten Monaten nicht zu unrecht schmerzlich vermisst wurde. Seine Siebenmeter-Paraden in Situationen, als Köln wieder ganz nah hätte heranrücken können, waren enorm wichtig. Hinzu kamen noch einige Paraden – auch gegen die Kölner Außenspieler, die zuvor stets sicher getroffen hatten. Note 2

Marc Pagalies: Der Linksaußen war von Beginn an gut im Spiel, hatte kaum Fehlversuche und traf gerade in Hälfte zwei, als immer mehr Bälle den Weg auf den Flügel fanden, nach Belieben – auch aus schwierigerem Winkel. Hinten ein- zweimal ein wenig unaufmerksam. Note 2+

Fabian Gorris: Deutlich stärker als in der Vorwoche, wurde nach nach drei Treffern in den ersten Minuten einige Male geblockt, übernahm aber weiter Verantwortung und erzielte dann auch wieder wichtige Tore. Von der Siebenmetermarke ebenfalls wieder ohne Nerven. Note 2

Marc Tomke: Drehte nach etwas verhaltenerem Beginn auf und ging in Hälfte zwei immer wieder da hin, wo es weh tut. Schuf im Eins-gegen-Eins viele Lücken und setzte sich auch selbst immer wieder erfolgreich durch. Hinten solide. Note 2+

Jonas Höffner: Hatte ein paar schwächere Abschlüsse dabei, arbeitete vorne aber wie Tomke gut für seine Nebenleute. In der Abwehr lange im Mittelblock aktiv, dort mit ein paar Problemen. Note 3-

Steffen Hahn: Seine Offensivleistung in Hälfte zwei hätte die Bestnote verdient gehabt. Sechs sehenswerte Tore gelangen „Rudi“ nach der Pause. Vor dem Wechsel war es nicht so gut gelaufen. Vorne bekam Hahn keine Bälle, hinten leistete er sich übermotiviert zwei unnötige Zeitstrafen, deckte danach vorsichtshalber nur noch auf Außen. Note 2

Dennis Backhaus: Seine rote Karte hatte keine Bedeutung mehr für den Ausgang der Partie. Schuftete hinten und war auch längere Zeit vorne im Einsatz, hatte im Mittelblock aber nicht ganz die gewohnte Präsenz. Gerade wenn Wahn über die zweite Welle und die schnelle Mitte kam, gab es innen größere Lücken. Note 3-

Christoph Enders: Handgelenk und Ellenbogen machten dem Kreisläufer sichtlich zu schaffen. Enders biss aber auf die Zähne, traf zweimal selbst und holte einige Siebenmeter heraus. In der Abwehr lange auf Halb im Einsatz und dort sehr solide. Note 2

Max Reede stand nach seiner Verletzungspause nur für ein paar Minuten auf dem Feld, wirkte beim Kurz-Comeback noch ziemlich unsicher, bleibt aber ebenso ohne Bewertung wie Luca D’ Auria, der nur ein paar Minuten auf Linksaußen agierte und Nils Kruse, der gar nicht zum Einsatz kam.