Dennis Appelhans stürmt weiter für die Dinslaken Kobras

Die Dinslaken Kobras melden die fünfte Zusage für die nächste Saison: Nach Moritz Hofschen, Philipp Heffler, Dominick Spazier und Martin Benes bleibt auch Dennis Appelhans beim Eishockey-Regionalligisten. Der 28-jährige Stürmer verbuchte in 30 Spielen 21 Tore und zwölf Assists.

Mit den Dinslakenern trifft Appelhans künftig auf einen Nachbarn, der bisher in der Oberliga spielte: Der EV Duisburg hat angekündigt, sich nicht um die Lizenz für die dritte Klasse im deutschen Eishockey zu bewerben. Stattdessen will der Verein in der Regionalliga spielen. Bis zum 30. Juni will der Vorsitzende Stavros Avgerinos mit seinem Team die notwendigen Unterlagen einreichen.

Abseits des Spielfelds suchen die Kobras nach dem Abschied von Nadine Scholz noch eine Verstärkung für die Fanbeauftragte Bianca Linke. Interessenten melden sich unter Tel. 0179/2096696 oder per Mail an die Adresse fanbeauftragte@dec-kobras.de.