Der Abstieg des TV Jahn Hiesfeld ist besiegelt

Eine große Überraschung ist der Abstieg der Hockey-Herren des TV Jahn Hiesfeld aus der Oberliga nicht mehr. Bislang hatte die Mannschaft von Spielertrainer David Saoudi noch keinen einzigen Zähler aus den ersten sieben Spielen holen können. Im Auswärtsspiel bei Schwarz-Weiß Essen folgte nun die achte Pleite in Serie. Nach der 5:8 (3:3)-Niederlage kommen auch sämtliche Rechenspiele zu keinem anderen Ergebnis mehr – der TV Jahn Hiesfeld ist abgestiegen.

Im Lager der „Veilchen“ hatte man sich aufgrund des Saisonverlaufs ohnehin schon auf den Ernstfall vorbereitet und richtet den Blick daher auf kommende Aufgaben. „Die vergangenen beiden Spiele waren unsere besten. Das macht zumindest Hoffnung für die Zukunft“, sagt Pressesprecher Jürgen Bartoszewski.

Guter Start

Die Partie in Essen begann zunächst gut für die Herren in den lila Trikots. Nach dem frühen Rückstand (3.) drehte Nils Schiffer mit einem Doppelpack (6., 12.) die Begegnung zu Gunsten der Gäste. Der zwischenzeitliche Ausgleich (18.) wurde durch einen Treffer von Manuel Freynik zwar egalisiert (25.), doch kurz vor dem Halbzeitpfiff trafen die Hausherren erneut (30.). Die zweite Halbzeit begann wieder gut für die Hiesfelder. Niklas Ohlhoff besorgte die Führung (35.). Der Rückstand wirkte sich auf das Essener Spiel allerdings positiv aus. Die Gastgeber schalteten einen Gang höher und erzielten fünf Tore in 19 Minuten. Eine Minute vor der Schlusssirene gelang Nils Schiffer dann nur noch der Treffer zum Endstand.

In den verbleibenden beiden Saisonspielen müssen die „Veilchen“ nun noch gegen den VfB Hüls und den THC Münster II ran.