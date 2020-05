Der Abwehrchef der HSG Hiesfeld/Aldenrade geht von Bord

Ein freundliches Erscheinungsbild, kurze braune Haare, ein breites Lächeln. Und dennoch gehört Uwe Möller zu den Menschen, denen man auf dem Handballfeld besser aus dem Weg geht. Der 35-Jährige ist seit Jahren Abwehrchef beim TV Jahn Hiesfeld beziehungsweise der HSG Hiesfeld/Aldenrade, tritt nun aber kürzer.

Uwe Möllers erste Station beim TV Bruckhausen

Möller lernte das Handballspielen im Jahr 1990 beim TV Bruckhausen und kam über die SV 08/29 Friedrichsfeld in der A-Jugend zum TV Jahn Hiesfeld. Dort spielte er auch in der Reserve der „Veilchen“ drei Jahre, ehe er 2007 zum FC Schalke 04 wechselte. Und das nicht etwa aus einer Verbundenheit zu den „Königsblauen“, sondern weil er dort aus beruflichen Gründen hingezogen war. Apropos Verbundenheit zu den „Königsblauen“, da möchte Möller etwas klarstellen: „Ich bin Bayern-Fan, ich war nur ein paar mal im Schalker Stadion, als wir vom Verein Karten bekommen haben.“

Als Bayern-Fan beim FC Schalke 04

Beim FC Schalke 04, dessen Handballabteilung zwischenzeitlich unter dem Namen HSG Schalke 04/96 an den Start ging, erlebte Möller eine lange und intensive Zeit, bis er 2015 die Rückkehr in die Heimat anstrebte. „Meine Frau und ich haben 2014 ein Haus in Oberhausen-Königshardt gekauft, und da war der Weg nach Hiesfeld dann nicht mehr so weit, also bin ich ein Jahr später wieder zurück.“ Beim TV Jahn passierte in dieser Zeit einiges. Möller hatte sich mit dem damaligen Trainer der Jahn-Reserve, Werner Schwarzenberg, auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die zweite Mannschaft des TV Jahn schaffte in diesem Jahr den Sprung von der Landesliga in die Verbandsliga, die erste Mannschaft (Oberliga) wurde vom Spielbetrieb abgemeldet.

Uwe Möller war der Mann fürs Grobe

Für Uwe Möller und Co änderte sich eigentlich nicht viel. In seiner ersten Spielzeit nach der Rückkehr lief er für die Reserve auf, dann aber wurde die zweite zur ersten Mannschaft. Mit Harry Mohrhoff kam 2017 ein neuer Trainer an den Rotbach. Der TV Jahn Hiesfeld etablierte sich immer besser in der Verbandsliga, und daran hatte auch Uwe Möller einen großen Anteil. Der 1,90 Meter große Spieler hatte in der Offensive nur selten Spielzeit und war in seiner Laufbahn eigentlich stets der Mann fürs Grobe. Diesen Job erfüllte er am Rotbach exzellent. Er sorgte für Aggressivität, Stabilität und wenn gefordert auch für Entlastung in der Offensive. Meist tauchte Möller dann im Rückraum oder am Kreis auf, wo er ebenfalls einen ordentlichen Job machte.

„Ich habe“, erklärt der 35-Jährige, „in meinen ersten Jahren im Seniorenbereich noch im Rückraum gespielt, bin dann aber immer mehr zum Abwehrspezialisten geworden.“ Auch wenn er gerne öfter in der Offensive gespielt hatte, ist er mit seiner Rolle immer zufrieden gewesen. Ein echter Teamplayer eben.

Künftig tritt Möller aber kürzer, um mehr Zeit für seine Frau und seine beiden Kinder zu haben. Mit Handball soll aber auch nach 30 Jahren noch nicht Schluss sein. Da Volker Manns künftig aus privaten Gründen als Co-Trainer der HSG Hiesfeld/Aldenrade II wegfällt, wird Möller den Posten als spielender Co-Trainer übernehmen und soll sein Können dann auch wieder in der Offensive einbringen: „Ich wollte schon auch gerne nochmal Angriff spielen, und die Chancen sind da in der Landesliga deutlich höher.“ Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er sofort abnehmen würde, wenn die erste Mannschaft anruft und nach ihm verlangt: „Wenn die Jungs meine Hilfe brauchen, bin ich der Letzte, der das nicht macht. Dafür bin ich auch noch zu „handballgeil“.“

Schritt zurück in die Reserve

Den Schritt zurück in die Reserve hatte Möller eigentlich schon länger geplant. Warum sich sein Rücktritt dann noch einmal verschoben hat, erklärt der Familienvater mit einem Schmunzeln: „Ich hatte meiner Frau schon versprochen aufzuhören, aber dann kam diese überragende Saison und der Aufstieg in die Oberliga. Da konnte ich dann auch nicht einfach gehen, wenn ich noch einmal die Möglichkeit habe, Oberliga zu spielen, das stand für mich sofort fest.“ Der Aufstieg im vergangenen Jahr ist gleichzeitig auch das Ende des TV Jahn Hiesfeld, der seit der Fusion unter neuem Namen an den Start geht. Uwe Möller bleibt dem Verein aber weiterhin erhalten. Und wer weiß, vielleicht gibt es schon bald einen personellen Engpass und Uwe Möller dirigiert die HSG-Defensive...