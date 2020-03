Der MTV Dinslaken enttäuscht im Abstiegskampf gegen Ratingen

Es sind nach diesem Spieltag „nur“ vier Punkte, bei noch acht ausstehenden Partien, die den MTV Rheinwacht in der Handball-Regionalliga vom rettenden Ufer trennen. Doch wer die Vorstellung der Dinslakener in der Heimpartie gegen die SG Ratingen in der Douvermannhalle miterlebte, der muss schon zu den größten Optimisten gehören, um noch an den Klassenerhalt zu glauben. Die im Abstiegskampf nötigen Grundtugenden ließen die Hausherren bei der 25:33 (13:16)-Niederlage jedenfalls weitgehend vermissen.

Oelze nur auf der Bank

„Das war’s noch nicht, aber es wird jetzt natürlich richtig schwer“, erklärte ein geknickter Harald Jakobs nach der Schlusssirene. Vor der Partie hatte der MTV-Trainer seinen Akteuren bereits mitgeteilt, dass für ihn nach dieser Saison Schluss ist: „Das hat mit unserer sportlichen Situation nichts zu tun. Ich möchte einfach deutlich kürzer treten und werde auch keinen anderen Verein übernehmen. Viermal in der Woche in der Halle, das wird mir einfach zu viel. Ich weiß nicht, ob ich noch mit 100 Prozent dabei sein könnte, und das würde den Jungs auch nicht gerecht werden.“

Obmann Heinz Buteweg steht nun vor der schwierigen Aufgabe, zu einem recht späten Zeitpunkt noch einen Übungsleiter für die kommende Saison finden zu müssen – so wie es derzeit aussieht für die Oberliga Niederrhein.

Gegen die Ratinger, bei denen der angeschlagene Toptorjäger Alexander Oelze über die gesamte Spielzeit nur auf der Bank saß, agierten die Dinslakener nur 25 Minuten auf Augenhöhe. In der Deckung ließ das Schlusslicht zwar schon in der Anfangsphase in vielen Situationen den letzten Biss vermissen, doch zumindest vorne lief es mit zwei Kreisläufern und einem treffsicheren Max Reede, dem der Gast im Rückraum viele Räume ließ, noch sehr ordentlich.

Luca Steffel kann sich auszeichnen

Fünf Minuten vor dem Wechsel war beim 13:13 noch alles offen, doch bis zur Pause vergaben Rheinwacht-Akteure noch dreimal völlig frei vor SG-Keeper Nils Thorben Schmidt, im Gegenzug schlug es jeweils hinter Nils Ahlendorf im MTV-Tor ein. „Wir haben wieder dieselben Fehler gemacht wie in Essen und klarste Chancen vergeben“, beklagte Jakobs.

Dem Drei-Tore-Rückstand liefen die Gastgeber in Hälfte zwei stets hinterher, obwohl der eingewechselte Keeper Luca Steffel sich mehrfach auszeichnen konnte. Gerade der von Ratingens bestem Spieler Filip Lazarov parierte Strafwurf (37.) weckte zwar das Publikum noch einmal hörbar auf, bei seinen Vorderleuten gelang dem Youngster das nicht.

Wechselfehler von Mirko Krogmann

Auch wenn elf Minuten vor dem Ende beim 21:24-Rückstand durchaus noch eine Wende möglich gewesen wäre, schien auf dem Parkett kaum noch jemand daran zu glauben. Viel zu früh gingen die Köpfe beim Tabellenletzten runter, in der Abwehr herrschte zumeist Totenstille. Völlig unnötige Patzer wie der Wechselfehler von Mirko Krogmann kamen hinzu. Die abgezockten Ratinger spielten die Partie clever zu Ende und machten es in den Schlussminuten noch richtig deutlich.

Bleibt eine klare Steigerung aus, dürfte es beim formstarken Tabellenzweiten SG Langenfeld, zuletzt sechsmal in Folge siegreich, am kommenden Samstag noch deutlicher werden.