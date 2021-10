Der MTV Rheinwacht Dinslaken wird vom TV Aldekerk überrollt

Dinslaken Der einmal mehr stark ersatzgeschwächte Dinslakener Handball-Regionalligist kassiert beim 30:42 in Aldekerk viel zu viele einfache Treffer.

Der MTV Rheinwacht Dinslaken bleibt auswärts weiter ohne Punkte. Beim hoch gehandelten TV Aldekerk gab es für den erneut stark ersatzgeschwächten Handball-Regionalligisten nichts zu holen. Die Gäste unterlagen deutlich mit 30:42 (15:21).

Backhaus wird schmerzlich vermisst

Dabei hätten die Dinslakener, bei denen insbesondere Abwehrchef und Kreisläufer Dennis Backhaus, der an einer Schulterverletzung laboriert, schmerzlich vermisst wurde, die Partie trotz der dünnen Personaldecke sicher ausgeglichener gestalten können. Aber der MTV leistete sich gegen die offensive Aldekerker Deckung schlichtweg zu viele Ballverluste und war dann in der Rückwärtsbewegung immer wieder viel zu langsam. Die Hausherren kamen so ständig über die erste Welle zu einfachen Toren und hatten zudem im Zusammenspiel mit dem bärenstarken Kreisläufer Marcel Görden einen weiteren Trumpf. Den TVA-Neuzugang aus der dritten Liga bekamen die Gäste nie in den Griff.

Feld erzielt mit dem 1:0 die einzige Führung für den MTV

MTV-Linksaußen Lucas Feld traf zwar noch per Siebenmeter zum 1:0 für Rheinwacht, das sollte allerdings die letzte Dinslakener Führung bleiben. Aldekerk stellte blitzschnell auf 4:1 (4.). Vor allem dank ihres starken Keepers Dean Christmann, der in Hälfte eins noch zahlreiche freie Würfe entschärfte, gelang den Gästen zwar noch einmal der 7:7-Ausgleich (10.), doch der TVA ließ sich davon nicht wirklich beirren, zog wieder davon und ließ schließlich nichts mehr anbrennen.

Finn de Lede kommt aus Vorst nach

MTV-Coach Boris Lietz fehlten schlichtweg auch die Alternativen. Zum Anpfiff hatte der MTV gerade einmal zwei Feldspieler auf der Bank sitzen. Mit Youngster Finn de Lede, der zuvor noch für die Landesliga-Reserve in Vorst aufgelaufen war, kam Mitte der der ersten Hälfte noch ein weiterer Akteur hinzu. "Wenn du hier 30 Tore wirfst, muss das eigentlich reichen. Aber die Fehler vorne und die schwache Rückwärtsbewegung haben uns einfach das Genick gebrochen", befand Lietz.

MTV: Christmann, Bystron, Hillig; Adam (4), Dreier (1), Tuda, Reede (5), Hombrink (1), Kruse (3), Feld (5/2), Hoffmann (6), de Lede (5).

