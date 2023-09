Der STV Hünxe macht Lackhausen das Leben lange schwer

Hünxe Im Fußball-Kreispokal schnuppert der Hünxer B-Ligist lange an der Überraschung. Nach 70 Minuten liegt der Landesligist aus Wesel noch hinten.

Raus mit Applaus: Den tosenden Beifall ihrer Anhänger hatten sich die Fußballer des STV Hünxe nach Spielende mehr als verdient. In der ersten Runde des Kreispokals schnupperte der gastgebende B-Ligist lange an der großen Überraschung. Am Ende behielt zwar Landesligist PSV Lackhausen mit 4:2 (1:1) die Oberhand. Nach 70 Minuten hatte der Favorit aus Wesel aber sogar noch hinten gelegen. Und das gar nicht mal unverdient, denn die Hausherren lieferten ein richtig starkes Spiel ab, überzeugten nicht nur kämpferisch, sondern auch mit guter Grundordnung und starkem Umschaltspiel.

STV-Coach Marvin Schweds war hinterher dann auch richtig stolz auf seine junge Truppe, die ausnahmslos aus Eigengewächsen besteht: "Zweikämpfe, Kopfbälle - wir waren voll da, und die Konter haben wir richtig gut ausgespielt. Jetzt freuen sich die Jungs wie die Schneekönige, dass sie hier so lange noch geführt haben", sagte Schweds, der sogar noch auf einige Stammspieler verzichten musste.

Borges trifft zum 1:0 für den STV Hünxe

Auf der anderen Seite ließ PSV-Coach Björn Assfelder freiwillig den Großteil des Stammpersonals unten, wollte die Begegnung vor allem nutzen, um Akteuren, die zuletzt wenig auf dem Feld gestanden hatten, Spielpraxis zu verschaffen. Nachhaltig empfehlen konnte sich aber kaum ein Weseler. "Ich hätte mir da schon etwas mehr Dominanz gewünscht. Wir hatten unsere Schwierigkeiten, haben aber doch noch unser Ziel erreicht", sagte Assfelder, der dem Gegner ein großes Lob aussprach: "Hünxe fand ich für einen B-Ligisten richtig gut."

Angreifer Moritz Borges brachte die Hünxer nach einem schnellen Gegenstoß in Führung. PSV-Keeper Sebastian Kaiser hatte beim Herauslaufen gezögert und sich letztlich dagegen entschieden. Borges hatte mit seinem Außenrist leichtes Spiel (17.). Wesels Stürmer Berkan Toptas glich zwar nach einem Hünxer Stockfehler aus (31.), doch kurz nach dem Wechsel schaffte der B-Ligist die erneute Führung. Einen feinen Konter über Borges vollendete der auf der rechten Seite auffällig agierende Niklas Weiß ins lange Eck (51.).

Assfelder bringt frische Kräfte

Assfelder reagierte kurz darauf und brachte mit Max Mahn, Felix Gehrmann, Necati Güclü und Florian Karwath vier Stammspieler, die das Lackhausener Spiel gegen müder werdende Außenseiter noch einmal mächtig ankurbelten. So nahm das Unheil aus STV-Sicht seinen Lauf. Erst erneut Toptas zum 2:2 (71.) und dann noch zweimal Mahn (78./89.) ersparten den Weselern vor knapp 200 Zuschauern die Blamage.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde