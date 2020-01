Der Westdeutsche Fußballverband will Frauen fördern

50 Jahre Frauenfußball – und der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) lässt ein Geschenk springen. 300.000 Euro wollen die Verbände an Rhein und Ruhr aus feierlichem Anlass in den kommenden drei Jahren investieren. Wie üppig das angekündigte Förderprogramm allerdings tatsächlich ausfällt, und wie groß die Zuwendungen an der Basis sein werden, da müssen sich die Vereine überraschen lassen.

Die Rechnung ist aber einfach. Laut Verband treten derzeit rund 100.000 Mädchen und 251.000 Frauen in Vereinen gegen den Ball. 1291 Frauenmannschaften und 1228 Mädchenteams sind laut DFB-Statistik gemeldet. Damit gäbe es – vereinfacht gesagt – in den kommenden drei Jahren 119 Euro pro Mannschaft. Das sind 39 pro Jahr oder rund 85 Cent pro Spielerin – ein Kleckerbetrag. Mit dem ganz großen Wurf ist damit nicht zu rechnen.

An der Basis freut man sich dennoch über die Maßnahme. André Remke, Jugendobmann beim SuS 09 Dinslaken weiß auch schon, an welcher Stelle er eine etwaige Geldspritze ansetzen würde. „Wir führen ja schon regelmäßig Projekte durch. Das große Grundschulturnier für Mädchen, der Girl’s Day. Dort könnte man die Gelder einsetzen – für Werbemaßnahmen oder Materialien“, überlegt Remke.

„Ein Schritt in die richtige Richtung“

Der SuS 09 ist in Dinslaken der einzige Verein, der sich im Mädchen- und Frauenbereich groß engagiert. Dem bisweilen mangelnden Interesse des Nachwuchses wirkt der Klub mit Basisarbeit in Form von Schul-AGs entgegen. „Bei den Mädchen ist der Fußball leider nicht Sport Nummer eins. Wir bieten das schon seit mindestens zehn Jahren an und bei uns sind die Mädchenteams voll integriert und haben den gleichen Stellenwert wie die Jungs“, so Remke. Der Slogan „Nicht ohne meine Mädels“ spiegelt den Stellenwert der weiblichen Kicker im Klub wider. Remke: „Das ist der Schlachtruf bei der U11. Der kommt aber auch bei den Turnieren immer zum Einsatz.“

Der SV Spellen, hier mit Sina Häusler (li.) im Spiel gegen den Hemdener SV, ist einer der wenigen Klubs mit weiblichen Kickern. Foto: Lars Fröhlich / FFS

In Voerde ist man ebenfalls vorsichtig optimistisch. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, findet Dietmar Tepaß, Abteilungsleiter Fußball beim SV Spellen, der bis zur Nachfrage der Sportredaktion noch nichts von den WDFV-Plänen mitbekommen hatte. „Immerhin geht es von nichts auf 85 Cent pro Spielerin hoch.“

Bevorzugt würde er die finanzielle Unterstützung für den Jugendbereich und die Trainerförderung einsetzen, damit mehr Ehrenamtler aus- und weitergebildet werden können. „Das Personal muss besser geschult werden, vor allem auch im Mädchen- und Frauenbereich, da dort ein ganz anderer Fußball gespielt wird als bei den Herren und Jungen“, sagt Tepaß. Für das Equipment wie Bälle und Trikots wäre das mögliche Geld ohnehin nicht eingeplant, da der SVS alle Teams gleichermaßen ausstatten würde.

STV hat keine Mannschaft mehr

Generell sieht Tepaß, dass die Akzeptanz von Frauenfußball in den vergangenen Jahren größer geworden ist. „Dennoch haben unsere Kreisliga-A-Männer mehr Zuschauer als unsere Bezirksliga-Damen. Das ist mit der geringeren Be­achtung aber einfach zu erklären“, schränkt der Abteilungsleiter ein.

Der STV Hünxe, bei dem einst unter anderem Nationalspielerin Linda Dallmann das Fußballspielen lernte, hat mittlerweile keine weibliche Mannschaft mehr. Mitte vergangenen Jahres wurde die letzte Mädchenmannschaft abgemeldet, auch eine Frauentruppe gab es nur für eine halbe Saison. Aktuell ist laut Jugendleiter Michael Volmer auch kein Neuaufbau geplant: „Es lohnt nur, wenn man ganz jung bei den Bambini oder bei der F-Jugend beginnt. Mittendrin ein Mädchenteam aufzubauen, ist schwer.“

Keinen großen Anreiz sieht er darin, den Trainern durch die Förderung künftig Lehrgänge bezahlen zu können: „Das macht der STV sowieso, da alle Übungsleiter jedes Jahr ihre Lizenz auffrischen müssen.“ Der SuS 09 hält Fördermaßnahmen für Trainerinnen und Schiedsrichterinnen, wie es der WDFV ankündigt, für sinnvoll. „Wir haben insgesamt rund 60 Trainer im Nachwuchsbereich, davon sind aber nur vier Frauen. Bei den Schiedsrichtern gibt es ja ohnehin ein Nachwuchsproblem“, sagt André Remke.

Die angekündigte Förderung hält Michael Volmer vom STV mit den Cent-Beträgen pro Spielerin für ein bisschen mager. „Das Problem ist aber eher, die Mädchen zum Fußball zu bekommen. Der SuS 09 hat das geschafft, bei den anderen Vereinen hier in der Umgebung ist das schwierig“, glaubt der Jugendleiter.