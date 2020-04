Der Zufall hat Voerderin Chantal Homscheid zum Yoga gebracht

Bereits seit rund zehn Jahren betreibt die Voerderin Chantal Homscheid Yoga. Im Jahr 2015 hat sie sich entschieden, sich beruflich umzuorientieren, dort ebenfalls den Weg in diese Richtung einzuschlagen und arbeitet seit dem Abschluss ihrer Ausbildung als Yoga-und Personaltrainerin. Im August des vergangenen Jahres eröffnete sie ihr eigenes Studio, welches bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie sehr gut lief, wie Homscheid sagt. Den Umständen entsprechend bietet die Trainerin aktuell Yoga-Sessions über ihren Twitch-Kanal an und beantwortet über ihre Social-Media-Kanäle auch gerne Fragen zu den Themen Yoga und Training.

„Der Zufall hat mich zum Yoga gebracht. Ich hatte schon als Kind eine Anziehung zu Indien, fand das immer spannend und toll. Ich habe mich viel mit der Kultur auseinandergesetzt und identifiziert. Außerdem war ich immer sportverrückt und mag es, Leute zu motivieren und zu inspirieren. So bin ich zum Yoga gekommen“, erklärt die 38-jährige. Seit 2018 hat Homscheid einige Zertifikate in Nepal und Indien erworben und besucht im Ursprungsland des Yoga regelmäßige Aus- und Fortbildungen.

Ausbildung in Indien wie in einem Kloster

Darüber hinaus hat die Voerderin während einer Ausbildung in Indien einen Monat in einem Ashram gelebt, was man sich in etwa vorstellen kann wie in einem Kloster: „Da musste ich teilweise um vier Uhr morgens aufstehen, um zu spülen und das Frühstück vorzubereiten und man durfte bis sechs Uhr nicht reden“, berichtet Homscheid. „Für eine gewisse Zeit ist es ganz nett, aber für einen längeren Zeitraum bin ich zu freiheitsliebend“, räumt sie ein.

Insgesamt ist Indien für die Yogini eine Quelle der Inspiration, wo sie gerne hinreist. „Ich habe viele Freunde da und fühle mich dort sehr wohl. Für mich ist es ein Stück weit so, als wenn ich nach Hause komme“, erklärt Homscheid. Auf den Aus-und Fortbildungen dort hat sich Homscheid mit den verschiedenen Varianten des Yoga eindringlich beschäftigt. „Man sollte sich nicht auf eine Sache festlegen, um den Weitblick zu schärfen und den Horizont zu erweitern. Ich praktiziere verschiedene Stile, die alle unterschiedliche Einflüsse haben. Wir machen jeden Tag unbewusst Yoga in jedweder Form, das versuche ich meinen Schülern auch zu suggerieren“, erklärt die Sportlerin.

Chantal Homscheid: Jeder soll seinen Weg finden

„Yoga baut auf Ernährung, Bewegung, Atemtechniken, Meditation und positivem Denken auf, gerade auch in Zeiten wie jetzt. Jeder soll seinen Weg darin finden“, betont Homscheid. Sie selber habe keine klar favorisierte Variante: „Es kommt immer darauf an, wie meine Stimmung ist. Ich mache gerne Umkehrübungen wie zum Beispiel Kopfstände. Balanceübungen sind immer Tagesform. Es gibt auch Varianten, bei denen man Übungen 30 Minuten lang hält“, erklärt die Expertin.

Die Atemtechniken sind auch schön, auch wenn sie etwas gewöhnungsbedürftig sind und manchmal für Gelächter sorgen. Das bekannte „Om“ kommt am Anfang und am Ende jeder Yoga-Stunde, das wirkt für viele befreiend und tut dem Körper gut. Yoga ist auch ein fester Bestandteil meiner Challenges“, bekräftigt Homscheid. „Jeder, der Lust auf Yoga hat, sollte es praktizieren. Natürlich hat jeder seine eigenen Ansprüche und physischen Voraussetzungen, aber jeder kann es auf seine Art und Weise machen. Was man daraus macht, bleibt jedem selbst überlassen. Alles, was dir guttut, ist Yoga.“