Die Geschichte der Tischtennis-Abteilung beim TV Voerde

Der zweite Weltkrieg war gerade vier Monate zu Ende, da wählten die Mitglieder des TV Voerde im Zuge einer Mitgliederversammlung erstmals wieder einen Vorsitzenden, einen Schriftwart, einen Kassenwart und einen Fußballobmann. Nur drei Jahre später, im Dezember 1948, schlug die Geburtsstunde der Tischtennisabteilung des TVV. Der Start war ebenso vielversprechend wie holprig, denn nach nur fünf Jahren musste der Spielbetrieb vorerst wieder eingestellt werden. Es dauerte ganze 16 Jahre, ehe die Tischtennisabteilung im Juni 1969 erneut ins Leben gerufen wurde.

Über die Jahre sind die Mitgliederzahlen stetig gestiegen. Heute stellt der TV Voerde fünf Herrenmannschaften, zwei Damenmannschaften, zwei Jugendteams und eine Ü-40-Seniorenmannschaft.

Hoch- und Tiefpunkte beim TV Voerde

Im Laufe der Jahre gab es für die Tischtennisabteilung des TV Voerde einige Hoch- und Tiefpunkte. Bis Ende der 90er-Jahre pendelte die erste Herrenmannschaft des TV Voerde immer zwischen Kreisliga und Bezirksklasse hin und her. Schon damals waren die Damen das Aushängeschild des TVV. Zu dieser Zeit spielten die Voerderinnen in der Verbandsliga.

2014 war das erfolgreichste Jahr für den TV Voerde

Das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Tischtennisabteilung des TVV liegt noch gar nicht so weit zurück. Erstmalig stiegen die Herren 2014 in die Landesliga auf und die Damen schafften den Aufstieg in die Oberliga, welche die fünfthöchste Spielklasse Deutschlands ist. ,,Nach den erreichten Aufstiegen gab es eine legendäre Aufstiegsfeier im Keller von Norbert Strahl“, erinnert sich Christian Tekolf, Leiter der Tischtennisabteilung. Weiter aus dem Nähkästchen plaudert Tekolf nicht.

Herrenmannschaft ist eine feste Größe in der Landesliga

Seit dem legendären Aufstieg vor sechs Jahren haben die Herren sich zu einer festen Größe in der Tischtennis-Landesliga entwickelt. Die Damen sind zwischenzeitlich abgestiegen, schafften aber 2019 den erneuten Sprung nach oben in die NRW-Liga und spielten dort eine hervorragende Rolle in der Ligaspitze.

Profis Christian Süß und Marco Freitas spielten in Voerde

Höhepunkte gab es in der langen Geschichte der Abteilung einige. Vor elf Jahren – im Rahmen der 40-Jahr-Feier der Tischtennisabteilung – brachten die beiden Profis Christian Süß und Marco Freitas vom Deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf internationale Klasse und Glanz nach Voerde. Bei einem Showkampf erlebten die teilnehmenden Spieler des TV Voerde den Klassenunterschied am eigenen Leib.

Ab 2016 kein Weihnachtsturnier mehr

Zuletzt mussten die Voerder Kunststoffball-Jäger aber auch einige Rückschläge hinnehmen. 2016 wurde das beliebte Weihnachtsturnier eingestampft. Mit in der Spitze bis zu 800 Meldungen war die Veranstaltung viele Jahre nicht nur ein fester Termin im Kalender des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes, sondern auch eines der größten in NRW stattfindenden Tischtennisturniere. Aufgrund technischer Mängel der Sporthalle wurde eine erneute Durchführung seitens der Stadt untersagt.

TV Voerde hat anderen Vereinen den Rang abgelaufen

Insgesamt kann die Tischtennisabteilung des TV Voerde auf eine sehr erfolgreiche Zeit zurückblicken. Auch Abteilungsleiter Christian Tekolf unterstreicht die positive Entwicklung der Abteilung in den vergangenen Jahren: ,,Insgesamt kann man mit gutem Recht behaupten, dass die Tischtennisabteilung des TV Voerde in den vergangenen Jahren den Vereinen in der Umgebung ein wenig den Rang abgelaufen hat. Auch wenn es immer einmal den einen oder andern sportlichen Abstieg gab, so ist doch der Zusammenhalt innerhalb der Abteilung bemerkenswert. Kurz gesagt: Die Chemie stimmt.“

Starker Zusammenhalt beim TV Voerde

Der starke Zusammenhalt in der Abteilung zeigt sich auch bei der alljährlichen Vereinsfahrt am Pfingstwochenende. In den vergangenen zwanzig Jahren nahmen Jahr für Jahr bis zu fünfzig Personen an der Fahrt teil.