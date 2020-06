Die HSG Hiesfeld/Aldenrade steht in den Startlöchern

Die handballfreie Zeit bei den Oberliga-Handballern der HSG Hiesfeld/Aldenrade hat schon bald ein Ende. Am 9. Juni bittet der neue Trainer Stephan Christ erstmals zum Training. Der aus Baden-Württemberg stammende Christ zog im vergangenen Jahr der Liebe wegen nach Walsum und ist nun der Hauptverantwortliche für das Oberliga-Team der HSG. Starten werden die Spieler der HSG am Dienstag aber nicht mit einem einfachen Kennenlernen, sondern gleich mit einer kleinen Leistungsüberprüfung. „Da werde ich mich gleich mal bei der Mannschaft mit einem Cooper-Test beliebt machen“, scherzt Christ.

Der Schwabe hat eine lange handballerische Vergangenheit und saß auch schon einige Jahre auf der Trainerbank. Sein Heimatverein ist die SG H2Ku Herrenberg, bei der Christ nicht nur zahlreiche Jugendmannschaften – unter anderem in der A-Jugend-Bundesliga der Mädchen --, sondern auch die Senioren zu Drittligazeiten trainiert hat.

Stephan Christ ist der neue Trainer der HSG Hiesfeld/Aldenrade. Foto: HSG / Christ

Nach langen Jahren in seiner Heimat Herrenberg hatte Stephan Christ mit dem TV Kornwestheim II und der HBI Weilimdorf/Feuerbach zwei weitere Stationen als Trainer in der Landesliga. Zuletzt legte der Lehrer für Psychologie und Pädagogik jedoch aus privaten Gründen eine Pause von zwei Jahren ein.

Im vergangenen Jahr zog der 42-Jährige dann zu seiner Freundin nach Walsum und begann an einem Berufskolleg in Ratingen zu arbeiten. Aus seiner Heimat kannte er Michael Nölscher, der im Handballkreis Wesel mittlerweile ebenfalls bekannt ist und fragte auf dessen Anraten bei der dritten Mannschaft der HSG Hiesfeld/Aldenrade an, um sich nach der Arbeit etwas sportlich zu betätigen. Vorstandsmitglied Martin Schulz signalisierte gegenüber Stephan Christ dann relativ schnell, dass man sich künftig über eine mögliche Trainertätigkeit unterhalten solle. „Damals“, erinnert sich Christ, „hatten wir zunächst angedacht, dass ich eine Mannschaft im Jugendbereich übernehme, aber ich war ja auch neu an der Schule und wollte hier erst einmal ankommen. Nichtsdestotrotz ist mir auch klar, dass mit dem Handball auch schnell die sozialen Kontakte in der Gegend steigen.“

Kondition, Athletik und Kraft im Vordergrund

In der kommenden Woche ist Christ dann also der zweite Trainer in der noch jungen Geschichte der HSG Hiesfeld/Aldenrade nach Harry Mohrhoff, der im Vorjahr den Anfang gemacht hatte. Seine neue Mannschaft konnte der B-Lizenzinhaber bisher noch nicht kennenlernen, hat sie aber in der abgelaufenen Spielzeit bereits spielen sehen. „Ich konnte mir drei Spiele ansehen und mir so zumindest ein kleines Bild von den Jungs machen, obwohl ich natürlich gerne mehr gesehen hätte“, erklärt der 42-Jährige.

Die aktuellen Umstände lassen offen, ob und wann die Handballer mit dem Hallentraining starten können. Der Zeitpunkt ist für Christ aber derzeit noch relativ uninteressant. „Nach so einer langen Pause wird der Fokus zunächst in den Bereichen Kondition, Athletik und Kraft liegen. Es gibt immer fleißige Spieler die auch viel nebenher machen, aber es gibt auch welche, die eher bequemer sind. Deshalb halte ich diese Bereiche auch als Verletzungsprophylaxe für sinnvoll. Die Probleme mit der Hallennutzung sind für mich auch noch gar nicht so interessant“, so Christ.

Ein bisschen Hoffnung auf handballspezifisches Training gibt es für die Christ-Sieben aber auch, denn die HSG hat sich bereits mit alternativen Trainingsmöglichkeiten auseinandergesetzt. „Wenn es irgendwie möglich ist, dann werden wir auch den Ball dazunehmen. Mir wurde von einem Tartanplatz erzählt, auf dem wir dann zunächst an der frischen Luft etwas machen können“, erläutert Christ. Zum Trainingsstart musste der Übungsleiter sich natürlich auch mit den aktuellen Begebenheiten auseinandersetzen und hat die Mannschaft daher in Gruppen unterteilt.

Trainer möchte der HSG eine neue Spielidee geben

In den vergangenen Jahren war die HSG für eine stabile 6:0-Deckung bekannt und feierte auch nicht zuletzt deshalb die Erfolge der jüngeren Vergangenheit. Stephan Christ bringt eine neue Spielidee mit zur HSG, weiß aber auch, dass diese immer vom Spielermaterial abhängt: „Wenn es denn so umgesetzt wird, würde ich gerne schnellen Handball spielen und dabei aus einer offensiven Deckungsvariante heraus agieren. Viele Gegenstöße, schnelle Mitte sowie erste zweite und vielleicht sogar dritte Welle.“

Nach dem Abgang von Abwehrchef Uwe Möller könnte die Umstellung auf eine offensivere Variante genau der richtige Weg für die HSG Hiesfeld/Aldenrade sein. Christ macht sich und der Mannschaft allerdings keinen Druck und sagt: „Wir werden natürlich erstmal mit 6:0 anfangen und dann schauen, was der Kader so hergibt.“