Die meisten Spieler bleiben beim TV Jahn Hiesfeld

Dietrich Hülsemann hat in den vergangenen Tagen einen Brief an Gönner und Sponsoren des TV Jahn Hiesfeld geschickt. Im Umschlag steckten Corona-Masken mit dem Emblem der „Veilchen“ und eine Beschreibung der Lage, in der sich sein Verein momentan befindet: „Das Corona-Virus verlangt uns in gesundheitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch auf emotionaler Ebene einiges ab“, so der Vorsitzende, der jedoch betont: „Ich bin mir sicher, dass das Virus nicht zum Totengräber für die Sportvereine wird. Der Vereinssport wird nach der Krise eine andere – eine aufgewertete – Rolle in der Gesellschaft einnehmen.“

Zwanzig Spieler gaben ihre Zusage

Sportlich geht es für die erste Fußballmannschaft des TV Jahn als Landesliga-Tabellenführer nach der Ankündigung des Saisonabbruchs durch den Fußball-Verband Niederrhein mit aller Wahrscheinlichkeit in der Oberliga weiter. Dafür planen Trainer Marcus Behnert und der Sportliche Leiter Gerd Ott, der nach Verhandlungen mit den Spielern personell auf eine solide Basis für die Zukunft bauen kann.

Der Großteil des bisherigen Kaders bleibt zusammen, zwanzig Spieler haben ihre Zusage gegeben, auch in der nächsten Saison das Hiesfelder Trikot zu tragen. Demnach bleiben die Torhüter Marian Ograjensek und Julian Dohmen ebenso wie die Feldspieler Phil Klemm, Pascal Spors, Kevin Kolberg, Dennis Wichert, Tom Hasel, Danilo Curaba, Kevin Krystofiak, Nico Kuipers, Gino Mastrolonardo, Ahmed Uzun, Damiano Schirru, Ömer Akbel, Tevfik Kücükarslan, Kevin Menke, Tim Falkenreck, Metehan Türkoglu, Jan Homberg und Jonas Kisters sicher beim Team.

Gespräche mit möglichen Zugängen

„Auch wenn wir finanziell Einschnitte machen müssen, haben wir jetzt eine Mannschaft zusammen, die den Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga aufnehmen kann“, ist Ott überzeugt. Gespräche führen die Verantwortlichen noch mit den Brüdern Danijel und Dalibor Gataric sowie Ersatztorwart Nico Nowoczin, verlassen werden das Team jedoch Alison Leite Dos Santos, Can Yilmaz sowie Haydar Han.

„Wir sind noch mit zwei möglichen Neuzugängen in der entscheidenden Phase“, so Ott. Für den Sportlichen Leiter sind das gute Nachrichten kurz vor einer persönlichen Auszeit: Am Wochenende geht’s in den Urlaub.