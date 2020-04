Diese Fanartikel bieten Clubs in Dinslaken, Voerde und Hünxe

Viele Mitglieder und Fans von Vereinen zeigen ihre Zugehörigkeit durch das Tragen von Trikots, Schals, Mützen oder anderen Kleidungsstücken, auf denen beispielsweise der Name oder das Logo das Vereins prangt. Fanszenen gibt es aber nicht nur bei den besten oder bekanntesten Klubs, wobei der beste Verein aus Fansicht immer der eigene ist, sondern auch in den vermeintlich kleineren Vereinen. Im Raum Dinslaken, Voerde und Hünxe bieten die Klubs unterschiedlichste, teils extravagante Utensilien an. Eine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Schal ist das meistgenannte Utensil

Das meistgenannte Utensil auf Nachfrage bei den örtlich ansässigen Vereinen ist der Schal. Einfach gehalten in den Vereinsfarben, Name, Logo, fertig. Diese gibt es meist bei den Heimspielen der Mannschaften oder auf Anfrage beim Verein zu erwerben.

„Solidaritätsglas“ von Glückauf Möllen

Es gibt aber auch spezielle Artikel, in denen sich die Vereine klar unterscheiden. Vor knapp drei Wochen brachte Glückauf Möllen beispielsweise das „Solidaritätsglas“ heraus. Auf diesem Trinkgefäß prangt das Logo des Vereins. Für 10 Euro kann man das Glas auf Anfrage erwerben. Für einen Aufpreis von zwei Euro gibt es dort die Möglichkeit, das Glas beispielsweise mit dem eigenen Namen zu personalisieren.

Der SuS 09 Dinslaken verfügt beispielsweise über einen Online-Shop und hat zuletzt das limitierte 09er Snapback präsentiert. Die Erstauflage ist auf 100 Stück begrenzt und kann per E-Mail unter „marketing@sus09.de“ für 27,99 Euro erworben werden. Für einen Aufpreis von vier Euro werden dort die Initialen in das Innenband des Caps gedruckt.

Bei RWS Lohberg gibt’s die Kochschürze „Sergen“

Einen gut sortierten Onlineshop hat auch RWS Lohberg. Auf der Internetpräsenz der Lohberger gibt es nicht nur die üblichen Trainingsanzüge und Taschen, sondern auch ausgefallene Artikel. So zum Beispiel die Kochschürze „Sergen“, welche für 24,95 Euro angeboten wird. Aber auch Kissenbezüge, Handyhüllen oder aus gegebenem Anlass Atemschutzmasken werden dort angeboten. Zudem haben die Lohberger unterschiedliche T-Shirts und Pullover gestaltet, die auch problemlos im Alltag zu tragen sind. „Die Bestseller sind eigentlich die Präsentationsanzüge und die Schals. Und das, obwohl wir die Schals noch gar nicht im Online-Shop haben“, gibt Murat Karakas von RWS eine Auskunft über die Verkaufsschlager.

Kölschglas-Set mit Zufriedenheitsgarantie beim STV Hünxe

Beim Thema Online-Shop führt auch kein Weg am STV Hünxe vorbei. Der Verein hat die verschiedensten Fan-Artikel in ganze 17 Kategorien unterteilt und deckt nahezu alles ab, was das Fan-Herz begehrt. Die Hünxer haben ebenfalls verschiedene Kleidungsstücke zur Auswahl, aber auch viele Dinge für Detailverliebte. So gibt es im Online-Shop des STV beispielsweise neun verschiedene Mousepads für jeweils 12,95 Euro. Aber auch bei den Trinkgefäßen ist in Hünxe nach einem Glas und einer Tasse nicht Schluss. Der STV bietet für 39,95 Euro beispielsweise das Kölschglas-Set „Kurt“ an und wirbt im gleichen Zuge mit einer „Zufriedenheitsgarantie“.

Verkaufsort Heimspielstätte

Bei den Heimspielen in der Eishockey-Regionalliga präsentieren die Dinslakener Kobras ebenfalls immer einen gut gefüllten Tisch mit unterschiedlichsten Produkten. Dort gibt es immer wieder Pullover, T-Shirts, Schals oder Pucks zu kaufen. Ähnlich sieht das beim Handball-Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken aus. Im Foyer der Douvermannhalle gibt es ebenfalls unterschiedlichste Artikel zu erwerben. T-Shirts, Pullover, Tassen oder beispielsweise Handtücher lassen die Anhänger auch außerhalb der Halle Flagge zeigen.

Dirk Isermann trägt beim SV Spellen den Fanschal

Die Heimspielstätte als Verkaufsort nutzen aber auch die meisten Fußballvereine. Meist können dort auf Nachfrage Schals oder beispielsweise Tassen erworben werden. So auch beim SV Spellen, wie der frischgebackene Fußball-Abteilungsleiter Dirk Isermann auf dem Bild präsentiert.

Beim VfB Lohberg gibt es neben dem Fan-Schal auch die Möglichkeit, auf Nachfrage eine Wintermütze zu erwerben.

Auf der Albrecht-Dürer-Straße in Hiesfeld hat der TV Jahn Hiesfeld mit der „Jahnsport UG“ für unterschiedliche Zwecke sogar ein Ladenlokal angemietet. Dort gibt es unter anderem aber auch Trikots zu kaufen.