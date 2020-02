Dinslaken 09 und GA Möllen sind mit Test-Duell zufrieden

Eine Woche vor dem Wiederbeginn stand für beide Fußball-Mannschaften der letzte Test auf dem Programm. Der SuS 09 Dinslaken, der mitten im Abstiegskampf in der Bezirksliga steckt, gegen Glückauf Möllen, Tabellenzweiter der Kreisliga A mit guten Chancen den Aufstieg zu schaffen. Zwischen den beiden entwickelte sich ein, für ein Testspiel, recht giftiges Duell auf Augenhöhe, dass der SuS auf dem Kunstrasen von Walsum 09 am Ende mit 4:3 (1:3) gewann.

Die erste Halbzeit spielte Glückauf kompakter und zielstrebiger. Durch Tore von Mehmet Rustemi (Strafstoß 29.), Mumibekir Dema (38.) und erneut Rustemi, per direktem Freistoß aus 35 Metern, bei dem SuS-Keeper Jan Czarnetzki nicht gut aussah (40.), mit 3:0 in Führung. Im Gegenzug erzielten die Dinslaken durch Georg Hanna das 1:3 (40.).

Zur zweiten Halbzeit brachte GA-Trainer Christian Schwarz gleich drei neue Spieler. Durch die Wechsel und eine Systemumstellung auf zwei Spitzen Mitte der zweiten Halbzeit kamen die Möllener ein wenig aus dem Konzept. Dinslaken wurde hingegen immer stärker und klarer im Spiel nach vorne. Georg Hanna gelang durch einen Doppelschlag der Ausgleich (70./74.). In der 80. Minute nutzten die 09er durch Max Suchomel einen direkt verwandelten Freistoß, um das Spiel endgültig zu drehen (80.). Bei diesem sah diesmal GA-Torwart Marvin Knaup, der genau wie sein Gegenüber Probleme mit dem nassen Untergrund und dem rutschigen Ball hatte, unglücklich aus.

Beide Trainer zogen positive Rückschlüsse aus der Partie. „In der ersten Hälfte haben wir richtig gut gespielt. Vor allem defensiv haben wir sehr stabil gestanden. Nach den Wechseln hat man gemerkt, dass der Spielfluss verloren gegangen ist. Ich wollte das System mit einem Sechser unbedingt ausprobieren. Das Ergebnis ist egal“, lautete das Fazit von Schwarz. „Wir brauchten erstmal wieder einen richtigen Dämpfer, bis wir wach geworden sind. Wir haben gegen einen sehr guten A-Ligisten gespielt, der meiner Meinung nach auch Mitfavorit auf den Aufstieg ist. Für’s Selbstvertrauen ist es natürlich überragend nach einem 0:3 noch zurückzukommen. Als Generalprobe mit so vielen Ausfällen kann sich das schon sehen lassen“.

Bei Möllen standen zwei Neuzugänge in der Startelf. Said Koumbaz zeigte eine souveräne Leistung und deutete an, dass er der Defensive enorme Stabilität verleihen kann. Auch Massek Fall zeigte bis zu seiner Auswechslung eine ordentliche Partie.