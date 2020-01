Dinslaken darf nach erstem Heimsieg über Köln wieder hoffen

Christoph Enders blickte zu den Fans auf der Tribüne und riss beide Arme in die Höhe. Hinter ihm drückte der verletzte Philipp Tuda Torhüter Marco Banning an sich. Auch die restlichen Akteure des MTV Rheinwacht tollten wie kleine Kinder auf dem Spielfeld herum. Wie groß der Druck gewesen war, der auf den Schultern der Dinslakener Regionalliga-Handballern gelastet hatte, ließ sich gut an den Szenen ablesen, die sich gleich nach der Schlusssirene auf dem Parkett der gut gefüllten Douvermannhalle abspielten. Genauso ausgelassen feierten die Fans, die eine ganze Halbserie lang auf einen Heimsieg hatten warten müssen. Nach hitzigen 60 Minuten gewannen die Gastgeber das Kellerduell mit dem TV Jahn Köln-Wahn mit 33:30 (12:13) und dürfen im Abstiegskampf nun wieder Hoffnung schöpfen. Die Mannschaft von Harald Jakobs gab durch den Erfolg die rote Laterne an die punktgleiche HG Remscheid weiter und verkürzte den Abstand auf die Kölner, die Rang zwölf belegen, auf einen Zähler.

Reede nur mit Kurzeinsatz

„Das war sicher keine super Partie von uns, aber die Jungs haben in der zweiten Hälfte wirklich alles gegeben“, lobte Jakobs hinterher. Wie viel auf dem Spiel stand, war den Dinslakenern, die ohne den verletzten Mirko Krogmann auskommen mussten, zumindest in der Anfangsphase noch nicht anzumerken.

Angeführt von Fabian Gorris, der sich im Vergleich zur Vorwoche deutlich steigern konnte und schnell drei schöne Treffer aus der zweiten Reihe erzielte, führte der MTV zügig mit 6:3 (7.), bekam in der Offensive aber schnell Probleme, weil nun auch die Wahner 6:0-Deckung besser in die Partie fand. Die kurzzeitige Einwechslung des noch angeschlagenen Max Reede sorgte nicht für mehr Gefahr aus dem Rückraum. Der Halblinke nahm schnell wieder Platz auf der Bank und konnte auch nach dem Wechsel dort sitzen bleiben, weil die Dinslakener im Angriff nun den Schlüssel zum Erfolg fanden.

Mit schnellerem Ballvortrag und entschlossenerem Druck auf die Nahtstellen spielten die Hausherren immer wieder ihre Außen frei, die in Person von Steffen Hahn und Marc Pagalies dann sicher einnetzten. Auch die lange stabile Kölner Deckungsmitte wurde so wieder auseinander gerissen. Marc Tomke und Gorris kamen im Rückraum jetzt ebenfalls wieder zu ihren Möglichkeiten.

Die Gäste blieben trotzdem lange dran, fanden schließlich aber ihren Meister in Marco Banning. Der lange verletzte Kapitän war erst nach 42 Minuten für Nils Ahlendorf zwischen die Pfosten gerückt, parierte beim Stand von 26:24 (45.) und 31:28 (52.) zwei Siebenmeter und nahm noch weitere freie Chancen weg.

Rote Karte für Backhaus

Als Tomke sich einmal mehr vorne durchtankte und mit seinem sechsten Treffer zum 32:28 (55.) traf, war der Weg zum ersten Heimerfolg endgültig geebnet. Dass MTV-Kreisläufer Dennis Backhaus in der Schlussminute nach einem Zweikampf bei Kölner Manndeckung noch die rote Karte sah, tat der Freude über den so wichtigen Sieg keinen Abbruch mehr. Beim Tabellenzweiten TV Korschenbroich kann der MTV nun am Samstag wieder etwas befreiter aufspielen.

MTV: Ahlendorf, Banning; D’ Auria, Pagalies (7), Reede, Gorris (9/5), Kruse, Tomke (6), Höffner (1), Hahn (6), Backhaus (2), Enders (2).