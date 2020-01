Dinslaken: Der Nachwuchs steht im Rampenlicht

Während sich am Montagabend gegen 18 Uhr schon einige Jugendliche samt Eltern in den Räumlichkeiten des Dinslakener Rathauses aufwärmten, stand die A-Jugend des TV Jahn Hiesfeld noch in entspannter Atmosphäre im eisigen Stadtpark. Den anderen war es zu kalt, die Fußballer sind es gewohnt, auch bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt an der frischen Luft zu sein. Kurze Zeit später nahmen aber alle Preisträger mit ihren Angehörigen im Saal d´Agen Platz und lauschten den Worten von Dinslakens Bürgermeister Dr. Michael Heidinger. Er hatte zusammen mit dem Stadtsportverband zu diesem Abend geladen, um den Jugendsportpreis für herausragende sportliche Leistungen zu vergeben.

In seiner Eröffnungsrede machte Heidinger aber gleich deutlich, dass nicht nur die sportliche Leistung als solche zählt, sondern auch Punkte wie Fairness und Menschlichkeit. „Sport ist“, so der Bürgermeister, „viel mehr als nur Leistung, sondern auch Miteinander.“

Im weiteren Verlauf seiner Begrüßung untermauerte er die Bemühungen seitens der Politik, die Dinslakener Sportstätten auf Vordermann zu bringen und erwähnte das Ehrenamt in den Vereinen. „Ohne die vielen Helferinnen und Helfer, sind solche sportlichen Erfolge überhaupt nicht denkbar. Wir als Stadt leisten unseren Beitrag mit der Investition in die sportliche Infrastruktur.“

Geehrt wurden am Montagabend drei Mannschaften und drei Einzelsportler. Die Anträge für die Preisverleihung waren zuvor beim Stadtsportverband eingegangen. Dieser hatte dann mit einem Auswahlgremium über die Gewinner entschieden. Passend zu jeder Ehrung hatten die Preisträger schon vorab Videosequenzen eingereicht, welche den Gästen im Rathaus die einzelnen Sportarten näherbringen sollten.

Veilchen machen den Anfang

Den Anfang machten die A-Junioren des TV Jahn Hiesfeld. Die Fußballmannschaft um Trainer Ayhan Kirlangic ist in der abgelaufenen Saison nicht nur Sieger im Kreispokal geworden, sondern feierte auch die Meisterschaft in der Leistungsklasse. Der Aufstieg in die Niederrheinliga wurde zwar verpasst, dennoch können die „Veilchen“ auf eine erfolgreiche Spielzeit zurückblicken.

Einen weiteren Mannschaftspreis erhielt die E-Jugend der SGP Oberlohberg. Den jungen Kickern gelang es, neben dem Einzug in das Pokalfinale auch den Kreismeistertitel zu holen. Aufgrund eines Terminproblems war zwar kein Verantwortlicher der „Dörfler“ zugegen, applaudiert wurde trotzdem. Dass es auch ganz ohne Bälle und viel mehr mit Ästhetik, Rhythmus und Eleganz zum Titel reichen kann, stellte die Tanzformation „Maravilla“ vom TSV Kastell Dinslaken unter Beweis. Die jüngste Formation des TSV besteht aus Mädchen im Alter zwischen sieben und elf Jahren und agiert seit fast drei Jahren überaus erfolgreich. Im vergangenen Kalenderjahr siegten die Mädchen bei jedem ihrer Turniere und landeten auf dem sechsten Platz bei der Deutschen Meisterschaft.

Kampfsportlerin räumt ab

Bei den Einzelsportlern wurde es noch ausgefallener in den Sportarten. Zuerst wurde Fiona Wittwer vom OSC Averbruch geehrt. Die Kampfsportlerin betreibt Wing Tsun und Taekwon Do. Seit 2015 stand sie bereits stolze elf Mal auf dem Siegertreppchen und sicherte sich 2019 die Deutsche Vize-Meisterschaft im Leichtkontakt. Zudem ist sie als Trainerassistentin im Verein tätig.

Spektakulärer Filmbeitrag

Sehenswert wurde es dann bei der Ehrung von Seliya Atik. Die Turnerin des MTV Rheinwacht Dinslaken gewann 2018 den Rheinland-Grand Prix in Aachen und belegte zudem den dritten Platz bei den NRW Mehrkampfmeisterschaften. Der Filmbeitrag der Turnerin war ebenso spektakulär wie elegant. Ob Gerät- oder Bodenturnen, die Dinslakenerin wusste zu begeisterten und erntete den verdienten Applaus.

Den Abschluss des Abends machte dann Tennisspielerin Sophia Lettgen. Das Nachwuchstalent der Dinslakener Tennisgemeinschaft Blau-Weiß ist als mehrfache Stadtmeisterin längst bekannt, und wusste auch über die Stadtgrenzen hinaus zu überzeugen. Im Bezirk ist Lettgen ohnehin die Nummer eins, aber auch am Niederrhein steht sie unter den Besten 20. Im deutschlandweiten Vergleich belegt sie derzeit Platz 238. Sophia Lettgen spielte bereits im jungen Alter von 14 Jahren in der 1. Verbandsliga bei den Damen mit und gilt auch überregional als vielversprechendes Talent. In ihrem Filmbeitrag stellte sie sowohl Technik als auch Schlagkraft unter Beweis, als sie mit ihrem Vater Christoph einen längeren Ballwechsel vorführte.

Nach vielen warmen Worten und reichlichem Händeschütteln wurde der offizielle Teil dann beendet. Preisträger und Verantwortliche ließen einen gemütlichen Abend bei kleinen Snacks und Getränken im wohlig warmen Rathaus ausklingen.