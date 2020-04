Dinslaken Kobras bleibt bei Planung nichts als abzuwarten

Dinslaken. Die Dinslaken Kobras planen für die neue Saison. Wie es in der Eishockey-Regionalliga weitergeht, soll eine Sitzung am 9. Mai klären.

Knapp zwei Monate ist es her, da absolvierten die Dinslakener Kobras ihr letztes Spiel in den Pre-Playoffs der Eishockey-Regionalliga und schlossen die Serie auf dem fünften Platz ab. Eigentlich wollte Trainer Milan Vanek seinen Schützlingen nur vier Wochen frei geben, ehe sich die Giftschlangen dann wieder treffen, doch diese Pause ist nun deutlich länger. Hinter den Kulissen laufen bei den Kobras die Kaderplanungen auf Hochtouren. Zu potenziellen Zu- oder Abgängen wollte sich Chef-Trainer Vanek aber noch nicht äußern: „Wir haben schon ein paar Sachen geklärt, können aber noch nichts offiziell vermelden. Zudem warten wir noch auf eine Meldung vom Verband, denn auch wir wissen noch nicht, wie es weitergeht.“

Sitzung der Eishockey-Regionalliga am 9. Mai

Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten ruht der Puck beim Eishockey gerade ohnehin. Zwar konnte die vergangene Saison nicht ganz zu Ende gebracht werden, aber die eisfreie Zeit erstreckt sich bei den Dinslakenern meist von April bis Juli. Was nicht heißt, dass die Spieler die Füße hochlegen. Neben der Sommervorbereitung spielen einige der Akteure in den heißeren Monaten Inlinehockey, teilweise sogar in der 1. Bundesliga. Diese setzt derzeit selbstverständlich aus, also bleibt den Spielern nichts anderes übrig, als sich bestmöglich selber fit zu halten.

Wann und wie es dann auf dem Eis weitergeht, soll in den kommenden Wochen geklärt werden. „Am 9. Mai“, erklärt Vanek, „hat der Verband eine Sitzung einberaumt. Dort wird dann beispielsweise das Ligasystem besprochen, aber auch der generelle Saisonstart wird Thema sein. Bis dahin bleibt uns eigentlich nichts außer abzuwarten.“ In der vergangenen Spielzeit waren die Giftschlangen bereits in drei unterschiedlichen Wettbewerben angetreten. Die Regionalliga schrumpfte bereits im Vorjahr von zehn auf sieben Teams. Spannend wird sein, ob alle Vereine auch die Pandemie soweit überstehen, dass eine Teilnahme in der vierthöchsten Spielklasse möglich ist.