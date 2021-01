Dinslaken Kobras glauben nicht mehr an einen Saisonstart

Dinslakens Sportlicher Leiter Thomas Esser glaubt nicht mehr an den Saisonstart in der Eishockey-Regionalliga.

Dinslaken Bei den Dinslaken Kobras glauben die Verantwortlichen nicht mehr an den Saisonstart der Eishockey-Regionalliga und planen für später.

Der Amateursport ruht und ruht. Während die Pandemie der Gesellschaft ordentlich zu schaffen macht, ist an Sport meist gar nicht zu denken. Auch wenn in einigen Sportarten die Saisons angefangen wurden, so stehen die Zeichen meist auf Abbruch. Die Eishockey-Regionalliga ist gar nicht erst zum Start gekommen. Eine kleine Vorbereitung, mehr war nicht drin. Mittlerweile glauben auch die Verantwortlichen der Dinslakener Kobras nicht mehr an einen Beginn der Meisterschaftsrunde.

,,Für uns ist das Thema durch. Es wird keinen Saisonstart geben", spricht Dinslakens Sportlicher Leiter Thomas Esser klare Worte. Das liegt aber laut Esser nicht nur daran, dass die anhaltende Pandemie den Sport als solchen nicht zulässt, sondern auch an weiteren Umständen. ,,Einige Vereine", erklärt Esser, ,,haben schon gar kein Eis mehr. Da wurde längst abgetaut und in weiteren Städten steht das ebenfalls zur Debatte."

Die Vorfreude auf den neuen Kader in einem neuen Ligasystem ist also dahin. Aber wie geht es weiter für die Giftschlangen? In welcher Liga im kommenden Winter gespielt wird, kann auch Thomas Esser noch nicht sagen, das hänge auch von den anderen Vereinen ab. Die Dinslakener, so viel versichert er, werden aber auch im kommenden Jahr wieder an den Start gehen. Mit den Hauptsponsoren haben die Kobras bereits Verträge unterzeichnet. In Kürze sollen dann jetzt die Spieler folgen. ,,Am Samstag starte ich per Videocall mit den Verträgsverlängerungen", verrät Esser.

Geplant ist zudem eine noch längere und intensivere Saisonvorbereitung bei den Kobras. Die Verantwortlichen wollen, soweit erlaubt, Mitte Mai mit dem Trockentraining beginnen und jenes bis Mitte Juli durchziehen. Nach einer zweiwöchigen Pause soll es dann wieder aufs Eis gehen. Aber ob, mit wem und welcher Ligazugehörigkeit, das weiß auch in Dinslaken noch keiner.