Dinslaken Kobras haben noch keine Planungssicherheit

Die Hoffnungen auf eine Entscheidung waren groß. Am Samstag stand die Ligatagung der Eishockey-Regionalliga auf der Tagesordnung bei den Verantwortlichen der Dinslakener Kobras. Die Giftschlangen nutzten die Möglichkeit und veranstalteten via Facebook einen Infotag für Fans und Interessierte. Während der Vorsitzende Christian Kühn und der sportliche Leiter Thomas Esser über eine Videokonferenz an der Tagung teilnahmen, standen Trainer, Spieler und Sponsoren in einzelnen Interviews Rede und Antwort. Mit Kapitän Benedikt Hüsken und Marvin Linse wurden in diesem Zuge auch zwei Abgänge verkündet.

Regionalliga-Vereine konnten sich nicht einigen

An der Ligatagung nahmen alle Mannschaften der vergangenen Regionalliga-Saison und drei Landesligisten teil. Zu einem Ergebnis kamen die Verantwortlichen nicht, dementsprechend sauer war Thomas Esser nach dem Ende der Konferenz. „Eigentlich“, so der Sportliche Leiter, „hätte ich mir die zwei Stunden auch sparen können. Wir haben uns auf keinen Spielmodus einigen können und von den drei Landesligisten haben zwei signalisiert, dass sie nicht dabei sein werden. Da frage ich mich, warum die überhaupt bei der Tagung dabei sind.“

Die Regionalliga war im letzten Jahr kurzfristig auf sieben Mannschaften geschrumpft, daher spielten die Mannschaften eine Doppelrunde und die Pre-Playoffs wurden zusätzlich eingeführt. Außerdem haben die Vereine eine parallele Liga mit Mannschaften aus Belgien und den Niederlanden ausgespielt.

Spiele mit oder ohne Zuschauer?

Zur kommenden Saison hätten alle Verantwortlichen, Spieler und Fans gerne wieder mehr Mannschaften in der Regionalliga, doch ob diese zustande kommt, steht noch in den Sternen. Davon hängt auch ab, inwieweit Zuschauer bei den Spielen zulässig sind, da Vereine wie beispielsweise der EHC Neuwied durch ein Heimspiel hohe Einnahmen generieren. Auch die Kobras verdienen natürlich an Heimspielen, jedoch gewiss nicht so viel wie die Klubs mit den größeren und besser gefüllten Hallen. Von Seiten der Sponsoren sieht Esser die Kobras gut aufgestellt und musste bisher keine schlechten Nachrichten entgegennehmen.

Unbefriedigend ist die Situation derzeit auch für den Dinslakener Trainer Milan Vanek. Der Tscheche hat beim Vorstand eine längere Liste von Wunschspielern abgegeben, doch aufgrund der Pandemie und der Unklarheit der Ligenzugehörigkeit gestalten sich auch die Vertragsverhandlungen schwieriger als sonst. Vanek hat aber nicht auf der faulen Haut gelegen, sondern Trainings- und Ernährungspläne für seine Schützlinge geschrieben.

Spekulationen um Zu- und Abgänge der Dinslaken Kobras

Von dem Ergebnis der Ligatagung, falls man es so nennen mag, ist Vanek ebenso wie Esser nicht angetan: „In meinen Augen wurden da keine vernünftigen Vorschläge gemacht. Man hätte sich auf so etwas besser vorbereiten sollen und unterschiedliche Pläne für unterschiedliche Szenarien vorstellen können.“

Bei den Spekulationen um künftige Zu- und Abgänge fiel unter anderem auch der Name Jesse Parker. Der Kanadier musste die vergangenen Saison aufgrund einer Schulterverletzung vorzeitig abbrechen und zurück in seine Heimat reisen. Ein Rückkehr des Publikumslieblings schloss Esser zumindest nicht ganz aus: „Jesse und ich haben ein gutes Verhältnis. Ich denke, wenn er kein anderes Angebot hat und wir ihn zu einem Zeitpunkt fragen, dann würde er auch wieder für uns spielen.“

Martin Benes hat noch einen gültigen Vertrag

Ein zweiter Kontingentspieler steht aber in der aktuellen Planung nicht an oberster Stelle, wie Milan Vanek zu verstehen gab: „Einen guten Ausländer bekommen wir schnell, darum geht es aktuell nicht.“ Der Tscheche Martin Benes hat ohnehin noch einen gültigen Vertrag in Dinslaken und wird diesen auch erfüllen.

Nachlegen müssen die Kobras nach den Abgängen von Marvin Linse und Benedikt Hüsken definitiv in der Defensive. Aber auch Neuzugänge wollen die Giftschlangen in Kürze verkünden.

Künftig Eishockey-Spiele mit Vollvisier?

Während des Infotags wurden mit Moritz Hofschen, Philipp Heffler, Dominick Spazier, Marvin Linse und Benedikt Hüsken auch zahlreiche Spieler der ersten Mannschaft interviewt. Die Themen in den Einzelgesprächen waren natürlich die aktuelle Situation sowohl privat als auch sportlich. Es ging aber auch um ein Fazit der vergangenen Saison und ein mögliches Vollvisier, welches bereits in der DEL und der DEL 2 Thema ist. „Wenn das die Voraussetzung sein wird, um Eishockey zu spielen, dann machen wir natürlich mit“, zeigte sich Philipp Heffler verständnisvoll, obwohl er gestand, kein großer Freund der Lösung zu sein.

Dominick Spazier: Es wird eine Art Übergangssaison

Das Gros der Spieler zeigte sich zufrieden mit dem Abschneiden, an Selbstkritik wurde aber ebenfalls nicht gespart. Im Bezug auf die kommende Saison äußerten sich die Akteure ebenfalls vorausschauend. „Ich denke“, mutmaßte Kobras-Urgestein Dominick Spazier, „dass die kommende Saison eher eine Art Übergangssaison wird – in welcher Form auch immer. Ich würde mir aber wieder mehr Mannschaften in der Liga wünschen. Das ist für Spieler und Fans interessanter.“

Die Zukunft der Dinslaken Kobras

Im Zuge des Infotages der Dinslakener Kobras kamen neben den Verantwortlichen und Spielern auch Sponsoren und die Fanbeauftragte Bianca Linke zu Wort. Die Themen der Gespräche betrafen die vergangene Saison, aber auch die gesamte Entwicklung des Vereins und vor allem die Zukunft.

Bianca Linke fasste die Saison aus Sicht der Fans kurz und knapp zusammen: „Wir hatten gute Spiele, aber auch wirklich schlechte, das kann man nicht anders sagen. Dennoch war es unterm Strich eine schöne Saison, und wenn es nach uns ginge, könnte es gleich wieder losgehen.“

Positive Entwicklung der Fankultur

Zudem äußerte sich die Fanbeauftragte zu der Entwicklung bei den Anhängern der Kobras: „Die Entwicklung der Fankultur ist langsam, aber steigend. Es gibt immer ein paar Spiele, wo aufgrund anderer Veranstaltungen weniger los ist, aber eigentlich ist die Entwicklung positiv.“

Träume von der Oberliga oder sogar der DEL 2

Sascha Lemm, der als Sponsor mit Herz und Seele das Geschehen bei den Kobras verfolgt und teilweise mitgestaltet, sprach über seine Verbindung zum Dinslakener Klub. Große Ohren bekamen die Anhänger bei seiner Vision für die Zukunft. Die Fanbeauftragte Bianca Linke arbeitet in der Firma von Sascha Lemm, und so ist der jetzige Sponsor auch mehr oder weniger durch Zufall zu den Kobras gelangt. Die Giftschlangen begeisterten ihn sofort, und so kam es schnell zu einer Zusammenarbeit. In den Interviews am Samstag äußerte Lemm sich auch zu Zielen für die Zukunft: „Mittelfristig, und damit meine ich in fünf Jahren, sehe ich die Kobras in der Oberliga und langfristig (zehn Jahre) dann in der DEL 2.“

Bei dieser Aussage sollten die Herzen der Fans höher schlagen. Immerhin wird derzeit schon reichlich an der Halle gearbeitet, um sportlich diese Sprünge zu meistern bedarf es aber auch einer enormen wirtschaftlichen stärke. Ob diese Entwicklung in der Zeit zu bewältigen ist, bleibt abzuwarten.

Fest steht aber, es darf geträumt werden.