Dinslaken Kobras haderten in Herford mit dem Schiedsrichter

Dinslaken. Die Schiedsrichterentscheidungen waren nach dem 3:6 des Eishockey-Regionalligisten Dinslaken Kobras bei den Herforder Dragons ein großes Thema.

„Glückwunsch an den Unparteiischen der heutigen Begegnung“, war das erste Statement von Milan Vanek bei der Pressekonferenz nach dem 3:6 (3:1; 0:1; 0:4) der Dinslakener Kobras am Freitagabend in der Eishockey-Regionalliga bei den Herforder Dragons. Und der Dinslakener Übungsleiter ließ nicht locker: „Ich empfinde es als Frechheit, einen Schiedsrichter bei einem Spiel einzusetzen, wenn dieser zehn bis zwölf Jahre bei einem der beiden Vereine gespielt hat. Nicht alle, aber einige Strafen sind gegen uns ausgesprochen worden, die zum einen nicht berechtigt waren und zum anderen bei gleichen oder ähnlichen Vergehen gegen Herford nicht gepfiffen wurden“, legte Dinslakens Übungsleiter nach.

Das Strafminutenverhältnis von 8:22 gegen die Kobras scheint Vanek Recht zu geben. Hinzu kommt, dass die Ratinger Ice Aliens beim Auftritt in Herford drei Tage zuvor, vom gleichen Schiedsrichter geleitet, mit elf Zwei-Minuten-Strafen bedacht wurden, während Herford nur deren drei aufgebrummt bekam. Zwar haben die Dinslakener nicht nur durch das Schiedsrichtergespann den Vergleich mit 3:6 verloren, aber die zweifelhaften Entscheidungen hatten diesmal keinen unwesentlichen Anteil daran.

Guter Start in die Partie

Dabei starteten die Kobras gut in die Partie. Nichts erinnerte an die schwachen Auftritte der letzten Spiele. Man konnte deutlich erkennen, dass sie das Vorhaben, sich vernünftig aus den Pre-Playoffs zu verabschieden, auch in die Tat umsetzen wollten.

Und sie versteckten sich nicht. Bereits nach drei Spielminuten konnte Sven Schiefner einen Abpraller, den er von kurz hinter der blauen Linie wieder Richtung Tor beförderte, die Gäste mit diesem noch abgefälschten Schuss in Führung bringen.

Zwei-Tore-Führung nach dem ersten Drittel

Die erste Strafzeit gegen die Gäste bescherte den Dragons den Ausgleich. Da war der Führungstreffer der Kobras gerade eine Minute her. Doch die Dinslakener zeigten sich keineswegs geschockt und blieben gefährlich. Und in der 16. Spielminute auch erfolgreich. Sven Schiefner hatte sich auf der linken Seite durchgetankt, passte quer auf den mitgelaufenen Sören Hauptig, der auf Pascal Behlau zurücklegte. Ein trockener Handgelenkschuss in den rechten oberen Winkel bedeutete die erneute Führung für die Giftschlangen.

Noch im ersten Drittel konnten die Dinslakener die Führung sogar auf zwei Tore ausbauen. Und dies in Unterzahl. Stefan Dreyer hatte sich auf der rechten Seite an der eigenen blauen Linie den Puck erkämpft, konnte sich auf dem Weg zum gegnerischen Tor gegen einen Widersacher durchsetzen und legte dem mitgelaufenen Sven Schiefner mustergültig auf. Dieser hatte in der 20. Spielminute wenig Mühe, auf 3:1 für die Gäste zu stellen.

Entscheidende Phase rund um die 39. Minute

Die entscheidende Phase der Begegnung war rund um die 39. Spielminute. Die Dragons zogen ihr gekonntes Überzahlspiel auf, als zwei Dinslakener Akteure zeitgleich in der Kühlbox saßen. Gillaume Naud brachte seine Farben in dieser Situation auf 2:3 heran. Als die Kobras kurz nach Beginn des dritten Abschnitts wieder vollzählig waren, ergab sich für die Dinslakener eine gute Möglichkeit, den alten Abstand wiederherzustellen, doch Stefan Dreyer scheiterte bei seinem Break an Kieren Vogel. Kurz darauf setzten die Dragons die Dinslakener in deren Verteidigungsdrittel fest und in Spielminute 45 konnte Kevin Rempel den Dinslakener Abwehrriegel erneut knacken. Neuer Spielstand: 3:3.

Das 4:3 der Hausherren resultierte dann wieder aus einem Powerplay. Diesmal war es Jan-Niklas Linnenbrügger, der das Spielgerät an Lukas Eckardt vorbeibrachte. Von nun an übernahm der Gastgeber das Regiment und die Vanek-Truppe kam nur noch zu gelegentlichen Entlastungsangriffen. Die vorhandene spielerische Überlegenheit der Westfalen schlug sich im fünften Treffer, ebenfalls von Jan-Niklas Linnenbrügger erzielt, mit 5:3 auf der Anzeigetafel nieder. Als das 6:3 in der 55. Spielminute fiel, konnte man deutlich Auflösungserscheinungen im Defensivverband bei den Kobras erkennen, so dass Lukas Eckardt keine Chance hatte, den Treffer von Nils Bohle zu verhindern.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Jetzt bleibt den Kobras nur noch am Sonntag die Möglichkeit, das Minimalziel, eine Partie in den Pre-Playoffs zu gewinnen, zu erreichen. Bei den Ratinger Ice Aliens geht es vor allem darum, sich mit einem Sieg doch noch vom letzten Tabellenplatz zu verabschieden und mit einem halbwegs guten Gefühl für Mannschaft und Fans in die Sommerpause zu verabschieden.

Tore: Herford: Linnenbrügger, Naud (je 2), Rempel, Bohle; Dinslaken: Schiefner (2), Behlau.

Strafminuten: Herford 8, Dinslaken 22.