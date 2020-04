Dinslaken: So erlebt Handballspieler Kruse die Corona-Zeit

#wirhaltenzusammen Dinslaken: So erlebt Handballspieler Kruse die Corona-Zeit

Dinslaken. Wegen der Corona-Krise ruht auch der sportliche Wettkampf am Niederrhein. Sportlerinnen und Sportler richten sich per Video an die Fans.

Normalerweise sind die Sportplätze der Region in dieser Zeit des Jahres gut gefüllt: die Fußball- und Tennisplätze, genauso die Hallen etwa für Handball- und Volleyballspieler. Die Spielzeiten gehen ab April für gewöhnlich in die heiße Phase: Wer steigt auf, wer steigt ab? Wer holt den Pokal?

In diesem Jahr ist alles anders. Die Sportanlagen bleiben wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Der Wettkampf bleibt aus und auch mit den Mannschaftskollegen können die Sportler und Sportlerinnen am Niederrhein derzeit nicht trainieren.

Sportlerinnen und Sportler melden sich per Video

Wie halten sie sich stattdessen fit - und vertreiben sich zuhause die Zeit? Die NRZ will einen Einblick geben: Wir bitten Sportler und Sportlerinnen aus Profi- und Amateurvereinen am Niederrhein um einen Gruß aus den eigenen vier Wänden.

In loser Abfolge veröffentlichen wir unter dem Motto #wirhaltenzusammen hier und auf unserem Facebook-Account "NRZ Sport am Niederrhein" Videos - zum Start meldet sich Handballspieler Nils Kruse aus Dinslaken.

Nils Kruse (22) vom MTV Rheinwacht Dinslaken:

Der 22-jährige Rückraumspieler stammt aus der Jugend des MTV Rheinwacht Dinslaken, spielte zwischenzeitlich für ein Jahr im Nachwuchs von Tusem Essen und kehrte vor vier Jahren zu seinem Heimatverein zurück, mit dem er in der Saison 2017/18 in die Regionalliga aufstieg und ein Jahr später Meister in der vierthöchsten Spielklasse wurde.

