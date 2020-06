Dinslakener Sportler spenden für den guten Zweck

Vieles ist dieser Tage noch immer anders. Die Coronavirus-Pandemie hat viele Sportler im vollen Lauf ausgebremst – nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits. Eine Auswirkung, wenn auch eine vergleichsweise nebensächliche, macht sich erst jetzt bemerkbar. Die obligatorischen Mannschaftsfahrten in den sonnigen Süden fallen natürlich aus. Doch frei nach dem Motto: „Des einen Leid ist des anderen Freud“, machten Dinslakens Sportler nun das Beste aus der Situation.

Die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken, die Bezirksliga-Fußballer des SuS 09 Dinslaken und die Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade plünderten kurzerhand ihre Mannschaftskassen. Ein Teil des Geldes, das sonst auf auf Mallorca oder andernorts umgesetzt worden wäre, kommt nun stattdessen einem guten Zweck zugute. Auf Initiative des MTV Rheinwacht Dinslaken machten die beteiligten Mannschaften insgesamt stolze 2600 Euro locker. Das Geld geht nun zu gleichen Teilen an das Spendenprojekt „Kinder in Not“ des Jugendamtes und an den Verein „Frauen helfen Frauen“, der Träger des Frauenhauses in Dinslaken ist. „Mit dem Geld können wir eine ganze Menge kleinerer Aktionen, mit denen wir Familien gezielt helfen können, finanzieren“, sagt Michael Ahls, Fachdienstleiter Soziale Dienste der Stadt Dinslaken.

Unbürokratische Hilfe

Das Projekt „Kinder in Not“ engagiert sich seit Jahren für in Not geratene Kinder und deren Familien aus Dinslaken. Die Sozialarbeiter des Jugendamtes sind häufig auch mit materiellen Notlagen konfrontiert und können durch den Spendentopf unbürokratisch und gezielt bei unterschiedlichsten Notlagen helfen. „Wir sprechen da von Kleinstbeträgen, mit denen wir schon große Hilfe leisten können. Das kann zum Beispiel sein, um eine Ferienfreizeit für ein Kind mitzufinanzieren, oder wir geben einen Zuschuss für ein gebrauchtes Fahrrad oder ein Brillengestell. Ganz aktuell haben wir einem Jungen geholfen, dem für seinen Schulabschluss die passende Kleidung gefehlt hat. Also haben wir ihm ein Sakko, eine Hose, eines schönes Hemd und einen Schlips bezahlt. So ist er jetzt nicht der einzige, der zum Abschluss in T-Shirt und Jeans kommen musste“, berichtet Michael Ahls.

Kindgerechter Garten für das Frauenhaus

Auch Anke Dwenger-Ahls, ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Verein „Frauen helfen Frauen“, freut sich über die Finanzspritze, die auch schon für ein konkretes Projekt eingeplant ist. „Wir hatten uns für dieses Jahr vorgenommen, unseren Garten kindgerecht zu gestalten. Mit dem Geld können wir jetzt Spielgeräte für die Kinder finanzieren“, sagt Dwenger-Ahls. Im Frauenhaus Dinslaken leben derzeit neun Frauen mit ihren Kindern. „Das Frauenhaus wird im nächsten Jahr 40 Jahre alt. Wir sind immer auf Spenden angewiesen“, so Anke Dwenger-Ahls.