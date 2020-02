Voerde. Der Trainer des Voerder Fußball-Bezirksligisten geht im Sommer in sein sechstes Jahr am Tannenbusch. Auch sein Assistent bleibt 08/29 treu.

Dirk Lotz verlängert bei der SV 08/29 Friedrichsfeld

Bevor sich Thomas Winters auf den Weg an das andere Ende der Welt machte, klärte der Sportliche Leiter der SV 08/29 Friedrichsfeld noch eine ganz wichtige Personalie. Winters, der für vier Wochen in Neuseeland Urlaub macht, verlängerte beim Fußball-Bezirksligisten vom Tannenbusch für ein weiteres Jahr mit dem Trainergespann Dirk Lotz und Timur Sürek. Chefcoach Lotz wird im Sommer schon in seine sechste Saison bei den „Vereinigten“ gehen.

„Wir sind mit der Arbeit der beiden einfach sehr zufrieden. Dirk und Timur machen viel aus unseren Möglichkeiten, die sicher nicht so groß sind wie bei manchem Konkurrenten. Auch aus dem Kreis der Spieler hört man nur positives“, sagt Winters.

Die Komplimente gibt Dirk Lotz gerne zurück: „In Friedrichsfeld gibt es mit Ernst Fink, Thomas Winters und Rüdiger Paus einen Vorstand, unter dem wir in Ruhe arbeiten können. Wir haben da eine sehr gute Chemie. Es ist ja auch im Amateurbereich nicht mehr unbedingt üblich, dass ein Trainer sechs Jahre bei einem Verein bleibt.“

Gedanken an Abschied

Und trotzdem hatte sich der Übungsleiter über die spiel- und trainingsfreie Zeit auch Gedanken über einen möglichen Abschied gemacht: „Fünf Jahre sind einfach eine lange Zeit. Vielleicht brauchen die Spieler auch mal eine andere Ansprache“, fragte sich Lotz. „Aber letztlich fühle ich mich einfach sauwohl hier in Friedrichsfeld.“

Für den Wiederbeginn der Meisterschaft – Sonntag geht es bei Mülheim 07 weiter – haben sich die Friedrichsfelder Coaches und ihre Schützlinge vorgenommen, noch einmal oben anzugreifen. Relegationsplatz zwei ist nur zwei Punkte entfernt. Und das, obwohl die Hinrunde wegen der zahlreichen Ausfälle doch sehr durchwachsen verlief. Jetzt sind einige Akteure zurückgekehrt. Dem Trainergespann bieten sich dadurch weit mehr Optionen. „Die nächsten Spiele gegen Mülheim, Lowick und Buchholz werden zeigen, wo die Reise hingeht“, sagt Lotz, der mit der SV 08/29 mittelfristig auch durchaus den Sprung in die Landesliga ins Visier nehmen möchte.

Kaderplanung hat begonnen

Derzeit basteln die Verantwortlichen am Kader für die nächste Spielzeit, wollen die ein oder andere Verstärkung an den Tannenbusch locken. „Im Prinzip gilt aber, was wir auch in den vergangenen Jahren immer versucht haben“, sagt Lotz, „wir wollen die Mannschaft zu 95 Prozent zusammenhalten.“ Bei den beiden Trainern herrscht jetzt zumindest schon einmal Klarheit.