Drei Fragen an Philipp Tuda vom MTV Rheinwacht Dinslaken

Am 7. März absolvierten die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht bei der Niederlage in Langenfeld ihre letzte Partie. Zweimal wurde danach noch trainiert, seitdem hat sich das Team wegen der Corona-Pandemie nicht mehr gesehen. Wenn es bald wieder los gehen sollte – und darauf deutet ja mittlerweile einiges hin – wird sich ein Dinslakener Akteur besonders freuen, wieder einen Ball in die Hand zu nehmen. Philipp Tuda hatte sich schon Ende September 2019 einen Kreuzbandriss zugezogen. Im Gespräch mit der NRZ meldet sich der 28-Jährige, der seit Beginn des Jahres als Planungsingenieur bei den Stadtwerken Dinslaken arbeitet, wieder zurück.

Seit Sie sich beim Auswärtsieg in Aldekerk verletzt haben sind mittlerweile sieben Monate vergangen. Was macht das Knie?

Danke, alles bestens. Vor kurzem musste ich noch einmal ins Krankenhaus, weil mir ein Gewinde, das noch zur Fixierung implantiert war, entfernt wurde. Aber danach konnte ich ganz schnell wieder voll belasten. Von der ersten OP an ist eigentlich alles planmäßig gelaufen. Ich habe mich im Dinslakener St. Vinzenz-Hospital auch sehr gut aufgehoben gefühlt.

Also könnten Sie heute schon wieder voll einsteigen?

Ja, zurzeit muss ich mich wegen Corona natürlich weiter individuell fit machen, aber ich freue mich schon sehr darauf, wenn es auch mit dem Team wieder ins gemeinsame Training gehen kann. Wir hatten jetzt auch schon eine Videokonferenz mit unserem neuen Trainer Boris Lietz, der uns natürlich auch gerne persönlich kennenlernen möchte.

Nach dem Meistertitel im Vorjahr konnte sich der MTV nur wegen des Saisonabbruchs vor dem drohenden Abstieg retten. Was trauen Sie der Mannschaft in der Zukunft zu?

In der letzten Saison lief wirklich sehr viel gegen uns. Ich bin mir sicher, dass wir durchaus das Potenzial haben, uns in der Klasse zu etablieren und nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Dass wir wieder ganz oben mitspielen wie in der Vorsaison halte ich aber eher für unrealistisch.tik