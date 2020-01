Drei Monate: Sperre des Topstürmers ärgert den STV Hünxe

Die A-Junioren des STV Hünxe stehen zur Pause auf dem neunten Platz in der Fußball-Leistungsklasse. Trainer Uwe Rauer ist mit der Hinserie seiner Mannschaft eigentlich ganz zufrieden, findet aber, dass mindestens drei Punkte mehr drin gewesen wären. Die Zähler, so Rauer, hätte die Mannschaft vielleicht mit einer besseren Einstellung zur Spielvorbereitung gewinnen können. „Zur Rückrunde wollen wir die Abwehr verbessern. Ganz nach dem Motto: Mit dem Angriff gewinnt man Spiele, mit der Abwehr gewinnt man Meisterschaften. Wir wollen weniger Gegentore kassieren und so weiter nach oben rücken“ sagt der Übungsleiter.

Zu Beginn der Rückrunde könnte es allerdings mit dem Angriff hapern. Topstürmer Paul Fengels ist nämlich für drei Monate gesperrt worden. Unrechtmäßig, wie Rauer findet: „Paul hat lediglich ein Spiel der B-Junioren geguckt, als dann ein Fan den Schiri beschimpft hat, dachte der, dass diese Beleidigung von Paul kam. Trotz einer Anhörung bei der Spruchkammer mit sechs Zeugen hat man dem Schiedsrichter mehr geglaubt.“

Brandt ist zufrieden

Die B-Junioren des STV stehen auf dem dritten Platz und haben somit ihr Ziel für die Hinrunde erreicht. Die Hünxer wären froh, wenn die Rückrunde genauso laufen würde wie die erste Phase der Saison, so Trainer Harald Brandt. „Wenn weiter alle Spieler zum Training kommen und sich niemand verletzt, bin ich guter Dinge, dass das klappt.“ Die B-Junioren des SV Spellen haben trotz vieler Verletzungen eine zufriedenstellende Hinrunde gespielt, in der sie mit 13 Punkten auf dem viertem Platz gelandet sind. „In der Rückrunde sollen unsere verletzten Leistungsträger aber wieder dabei sein und voll angreifen.“ sagt Trainer Peter Stramka. „Wenn wir im Abschluss ein bisschen mehr Glück haben, könnten wir auch an den Hünxern vorbeiziehen“.

„Unsere Saison war bislang erwartet schwer“, erklärt Dirk Fengels, Trainer der C-Junioren des STV Hünxe. Sein Team steht mit lediglich sechs Punkten aus neun Spielen auf dem neunten Platz. Trotz vieler junger Spieler ist der Trainer zuversichtlich, eine bessere Rückrunde zu spielen, „wenn sich die Einstellung der Spieler ändert und die auch immer mit 100 Prozent dabei sind.“

Auf dem achten Platz steht die C-Jugend des SV Spellen mit sechs Punkten aus zehn Spielen. „Am Anfang der Saison hatte die Mannschaft noch mit Fitness-Problemen zu kämpfen, aber wir konnten immerhin am Ende der Hinserie wieder punkten“ so Trainer Mike Grau. Er ist sich sicher, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist, erkennt das an den Trainingsleistungen, die seine Kicker momentan abliefern.