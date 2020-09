DTG Blau-Weiß feiert einen Kantersieg zum Saisonabschluss

Dinslaken. Die Dinslakener TG Blau-Weiß verpasst den Aufstieg nur knapp. Das furiose Abschlussspiel gegen den TV Osterath II dient als Trostpflaster.

Für die Tennis-Herren der DTG Blau-Weiß stand am Samstag das letzte Spiel der Saison in der 1. Verbandsliga an. In Bestbesetzung fegte das Team aus Dinslaken den TV Osterath II auswärts mit 9:0 vom Platz. Mit Bick auf die Aufstellung war für Thomas Lönegren schon vorher klar, dass seine Mannschaft als klarer Favorit in die abschließende Begegnung gehen würde. Während Dinslaken mit der etatmäßigen ersten Mannschaft spielte, fehlten bei Osterath gleich fünf Leistungsträger. Was aber keinesfalls die Dinslakener Leistung in ein schlechtes Licht rücken soll

Im ersten Spiel des Tages standen sich Max Schell und Ruben Konings gegenüber. Nicht den Hauch einer Chance ließ Konings beim 6:0, 6:0 seinem Gegner. Auch das nächste Spiel ging deutlich an Dinslaken. Joris Bodin gewann mit 6:0, 6:0 gegen Johannes Hoch.

Blick auf das Parallelspiel

Das dritte Spiel versprach ebenfalls wenig Spannung. Jesse den Hartog machte kurzen Prozess und ging gegen Adrian Kranz als 6:0, 6:0-Sieger vom Platz. Im vierten Duell des Tages gab es erstmals einen Punktgewinn für Osterath. Doch auch hier gab es nichts zu holen für den TV. Mit 6:0, 6:2 schickte Daniel Lingen seinen Gegenüber Tim Boehlke vom Platz.

Moritz Borges zeigte eine starke Leistung und siegte gegen Luca Vigener mit 6:2, 6:1. „Unsere Leistung war sehr gut. Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt“, so Borges. Das letzte Einzel war auch eine klare Sache. Roderik Franken ging als 6:2, 6:1-Sieger gegen Fabian Niepel vom Platz.

Die Blicke der Dinslakener richteten sich auch zum Parallelspiel zwischen dem TC Ohligs und dem Rochusclub II. Da setzte sich Ohligs mit 8:1 deutlich durch und beendete damit die Aufstiegsträume der Dinslakener. Für Trainer Thomas Lönegren ist das aber nicht das Ende der Welt: „Wir werden den Aufstieg in die Niederrheinliga nächstes Jahr anvisieren.“

Dinslakener auch in den Doppeln überlegen

Dass die Dinslakener es dann in den Doppeln gegen Osterath noch deutlicher machten, diente schließlich auch als Trostpflaster. In den Doppeln waren die Osterather wie in den Einzeln weiterhin hoffnungslos unterlegen. Im ersten Doppel standen sich Konings/den Hartog und Schell/Kranz gegenüber. Der erste Satz ging mit 6:0 an die DTG. Der zweite versprach ein bisschen Spannung. Doch am Ende ging Dinslaken mit 6:4 als Sieger vom Platz.

Das zweite Doppel sollte eine klare Angelegenheit werden. Bodin/Borges siegten deutlich mit 6:1, 6:0 über Hoch/Niepel. Im dritten Doppel schickten Lingen/Franken ihre Gegenüber Boehlke/Vigener mit 6:1, 6:0 duschen.

„Meine Mannschaft hat eine extrem konzentrierte und konstante Leistung gezeigt. Man gewinnt selten mit 9:0. Zum Saisonabschluss ist das umso schöner“, sagte Lönegren, der seinem Team insgesamt ein gutes Zeugnis ausstellte. „Es war eine sehr schöne Saison, ich kann insgesamt ein rundum positives Fazit ziehen. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs und hoffe, dass die Konstellation für die kommende Saison so bleibt. Meine Gedanken orientieren sich an dem Spiel gegen Ohligs. Da haben wir drei Spiele im Match-Tiebreak verloren.“