Ehemaliger Torwart des TV Jahn Hiesfeld hat neuen Verein

In der Saison 2014/15 stand Sebastian Wickl beim TV Jahn Hiesfeld in der Fußball-Oberliga im Tor. Danach machte der Keeper eine kleine Tour am Niederrhein, spielte auch bei Traditionsclubs wie Rot-Weiß Oberhausen, SSVg Velbert und dem Wuppertaler SV. Anfang 2020 heuerte ,,Basti" beim Oberligisten SF Baumberg an, doch das Engagement ist nach einem Jahr auch schon wieder beendet: Der Ligakonkurrent des TV Jahn, der im vorerst letzten Oberliga-Spiel vor dem erneuten Lockdown am 25. Oktober vergangenen Jahres mit Wickl im Kasten mit 2:1 in Hiesfeld gewann, hat den Vertrag mit dem Schlussmann zum 31. Dezember 2020 aufgelöst.

,,Im gemeinsamen Einverständnis" sei die Trennung erfolgt, meldet der aktuelle Tabellendritte auf seiner Facebook-Seite. Dass Wickl künftig für einen direkten Konkurrenten um eine Spitzenposition aufläuft, dürfte den Baumbergern aber nicht schmecken: Der 29-Jährige wechselt zum Tabellenführer 1. FC Bocholt.