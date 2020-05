Ein neuer Trainer für die Damen des MTV Rheinwacht Dinslaken

Die Corona-Pandemie macht den Einstieg nicht leichter. Wann er seinen neuen Job wirklich antreten kann, weiß Jörg Michael Frohnert noch nicht. Die Vorfreude ist trotzdem schon da. „Ich habe ein gutes Bauchgefühl“, sagt der Handball-Trainer, der am Wochenende mit Obmann Heinz Buteweg die allerletzten Details klärte. Frohnert wird in der kommenden Saison die Landesliga-Damen des MTV Rheinwacht Dinslaken vom scheidenden Coach Sascha Zwanzig-Zeh übernehmen.

Jörg Michael Frohnert ist seit 24 Jahren Handballtrainer

Der Handball ist seine große Leidenschaft, seit 24 Jahren ist Frohnert als Trainer am Ball. Nur zwei Spielzeiten war der heute 53-Jährige für einen Herren-Landesligisten verantwortlich. Ansonsten waren es immer Damen-Teams, die er betreute: „Irgendwann musst du dich entscheiden, welchen Weg du einschlagen willst. Damen kann nicht jeder, ich habe aber eigentlich immer einen guten Draht zu den Frauen gefunden, also bin ich dabei geblieben“, erzählt Frohnert, der von der Kreis- bis zur Regionalliga (beim VfL Hamm und dem TV Engers) schon auf unterschiedlichstem Niveau trainiert hat. Die jüngsten Stationen des Kölners waren der mittelrheinische Landesligist SSV Nümbrecht, die Sportfreunde Puderbach, die er als Aushilfe für einen erkrankten Freund in die Bezirksliga führte, und der TV Engers (Rheinlandliga), wo nach Differenzen mit dem Vorstand vorzeitig Schluss war.

Jörg Michael Frohnert wurde in Mülheim geboren

Seit Januar erhielt der in Mülheim an der Ruhr geborene Frohnert zahlreiche Anfragen, die des MTV überzeugte ihn am Ende aus mehreren Gründen: „Beim ersten Kontakt mit Co-Trainerin Angela Maas und später auch mit Heinz Buteweg war sofort Sympathie da. Mit Angela habe ich jemanden, die die Mannschaft und das Umfeld sehr gut kennt, an meiner Seite. Das Team verfügt außerdem über einen breiten Kader, was mir sehr wichtig ist, und scheint zudem sehr motiviert zu sein“, sagt Frohnert, „und es gibt auch keine überzogene Erwartungshaltung. Wir können also in Ruhe arbeiten.“

Der neue Coach, der selbstständig im Recycling-Geschäft tätig ist, setzt auf modernen Handball, will mit seinen Mannschaften über eine aggressive 3:2:1- oder 5:1-Deckung ins Tempospiel und so zu leichten Treffern kommen. Damit das funktioniert, setzt der B-Lizenz-Inhaber auf möglichst viele gemeinsame Trainingseinheiten. Dass er dafür stets aus Köln in Richtung Douvermannhalle anreisen muss, macht ihm nichts aus: „Ich fahre ganz gerne Auto.“

In näherer Zukunft wird er die Strecke wohl noch nicht so häufig absolvieren müssen. Auch Frohnert ist sehr skeptisch, dass in den nächsten Wochen und Monaten schon ein Mannschaftstraining stattfinden kann. Die Pläne dafür hat er aber bereits ausgearbeitet.