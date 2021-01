Ein Weltmeister schlägt für den TV Jahn Hiesfeld auf

Dinslaken Der TV Jahn Hiesfeld rüstet zum Sommer die Verbandsliga-Tennismannschaft auf und hat sich die Dienste eines Weltmeisters gesichert.

Der TV Jahn Hiesfeld rüstet zum Sommer die erste Tennis-Mannschaft in der 1. Verbandsliga ordentlich auf und hat sich die Dienste von Dominik Pfeiffer gesichert. Der 40-Jährige ist in der Szene bekannt wie ein bunter Hund und hat einige Erfolge in seiner Laufbahn vorzuweisen. So spielte er beispielsweise in der Tennis-Bundesliga für Blau-Weiß Krefeld und sicherte sich 2015 den Titel des Tennis-Weltmeisters in der Altersklasse Ü35 im Doppel. Im Einzel reichte es bei der WM zu Bronze.

Pfeiffer war also jahrelang ATP-Spieler im Einzel und Doppel. Bis zuletzt schlug Pfeiffer, der seine Brötchen im übrigen als Lehrer am Oberhausener Hans-Böckler-Berufskolleg verdient, für den Oberhausener THC in der Niederrheinliga auf. Dort spielte er an zweiter Position. ,,Wir werden Dominik an Sechs melden, damit der unten die wichtigen Punkte holt", scherzte Hiesfelds Sportwart Robin Pischel, als er die kommende Nummer eins der ,,Veilchen" präsentierte.

TV Jahn Hiesfeld korrigiert Saisonziele nach oben

Die Hiesfelder Herren haben sich in den vergangenen Jahren zu einer guten Verbandsliga-Mannschaft entwickelt und wollen mit Dominik Pfeiffer in der bevorstehenden Saison nun den nächsten Schritt gehen. Schon im Vorjahr schlossen die Hiesfelder auf dem zweiten Platz ab. ,,Da müssen wir", erklärt Pischel, ,,unsere Saisonziele durch Dominiks Verpflichtung natürlich noch einmal nach oben korrigieren".

Kurze Wege zum TV Jahn Hiesfeld

Pfeiffer wohnt in Oberhausen und hat somit auch künftig kurze Wege zu seinem neuen Klub. In Hiesfeld, so sagt er, wolle er auch weitaus mehr machen als nur die Medenspiele: ,,Ich möchte auch aktiv am Vereinsleben teilnehmen und dort trainieren."

Teamplayer auf und neben dem Platz

Auch Jahn-Geschäftsführer Andreas Frank zeigt sich begeistert von dem Neuzugang: ,,Seine sportlichen Erfolge in den letzten gefühlt 30 Jahren sind bekannt, für uns war aber auch wichtig, dass es auf der menschlichen Ebene passt. Wir haben uns jetzt einige Male virtuell mit Dominik zusammengesetzt und gemerkt, dass es passt." Des Weiteren bezeichnet Frank den Neuzugang als Teamplayer auf und neben dem Platz. Dominik Pfeiffer soll beim TV Jahn also weitaus mehr werden als nur ein Spieler, der für sechs Medenspiele kommt, sondern ein Teil des Klubs. Für den TV Jahn ist der ehemalige ATP-Spieler ein wichtiger Baustein auf dem Weg nach oben. ,,Da brauchen wir", gibt Frank zu, ,,auch professionelle Unterstützung. Dominik agiert seit mehreren Jahren auf dem Level und kann uns da in vielen Bereichen auch mit Rat zur Seite stehen."

Apropos mit Rat zur Seite stehen. Genau so ist Pfeiffer auch zum TV Jahn gekommen. Robin Pischel hatte Pfeiffer hin und wieder um Rat gebeten und sich seine Meinung abgeholt. Im vergangenen Jahr wurde der Kontakt intensiver und die Gespräche in Richtung Hiesfeld dann auch konkreter.

,,Mein alter Verein", erklärt Pfeiffer, ,,konnte mir da auch sportlich nicht mehr die entscheidende Perspektive geben. Wir sind jetzt dreimal am Aufstieg in die Regionalliga gescheitert. In Hiesfeld merke ich durch den ständigen Austausch mit den Verantwortlichen, dass hier Bewegung drin ist und wir zusammen etwas erreichen können."

Finn Bischof spielt an Position zwei

Die Verpflichtung von Pfeiffer ist aber nicht alles, was der TV Jahn in den vergangenen Wochen erreicht hat. Auch Finn Bischoff wird in der kommenden Spielzeit für die ,,Veilchen" aufschlagen, und das an Position zwei hinter Pfeiffer. Zwei Deutsche auf den ersten beiden Positionen sind in der 1. Verbandsliga selten. Aber auch mit Verstärkung aus dem Ausland planen die Hiesfelder weiterhin. Während Lars Bijsterbosch den Verein verlässt, wird der Belgier Niels Cleeren den Hiesfeldern wieder voll und ganz zur Verfügung stehen. Eventuell bringt Cleeren sogar noch einen weiteren Spieler mit nach Hiesfeld.

Möglichst viele gute Spieler beim TV Jahn ist auch genau das, was Pischel möchte. ,,Wir brauchen nicht einfach nur sechs gute Jungs, sondern mehr, wenn es wirklich um den Aufstieg gehen soll", unterstreicht er die Ambitionen.

Der Verein plant aber nicht nur für die bevorstehende Saison, sondern möchte auch künftig mehr in Bewegung setzen. ,,Das Ziel ist es", so Trainer Frank Hillen, ,,künftig auch mehr leistungsbezogenes Training, sofern es denn gewünscht ist, anzubieten und in den kommenden Jahren auch Spieler aus den eigenen Reihen in der ersten Mannschaft zu integrieren."