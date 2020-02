Eishallen-Sanierung beschäftigt Schützen und Kegler

Der Dinslakener Stadtrat hat am Dienstag die Gründung der Din Eis GmbH beschlossen, die als hundertprozentige Tochter der Stadtwerke die Eissporthalle übernimmt. Vornehmliche Aufgabe ist die Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes, in dem nicht nur die Dinslaken Kobras beheimatet sind. Neben den Eishockey-Spielern haben auch die Dinslakener Sportkegler, die Sportschützen des PSSC Dinslaken sowie der DSSV Hol Drop dort ihre Heimat.

Wie sich die geplante Sanierung auf die betroffenen Vereine auswirkt, ist bisher nur grob bekannt. Nach dem derzeitigen Plan sollen in diesem Jahr „notwendige Reparaturarbeiten der bestehenden Substanz“ durchgeführt werden. Im Jahr danach soll die Eishalle für die Sanierungsarbeiten für vier bis sechs Monate, im Folgejahr für zwei bis vier Monate geschlossen sein. Die Stadt geht von Kosten in Höhe von 12,5 Millionen Euro aus.

PSSC stellt zwölf Mannschaften

Die Dinslakener Sportkegler tappen nach eigenem Bekunden derzeit noch im Dunkeln, ob sie durch die Sperrung der Eissporthalle ihren Trainings- und Spielbetrieb vorübergehend auslagern müssen. „Mit uns hat noch niemand gesprochen“, sagte SKD-Pressesprecher Lothar Senf am Donnerstag dieser Zeitung.

Für die Schützen des Polizeischießsportclubs sieht die Informationslage ähnlich aus: „Ich bin guter Hoffnung, dass wir ohne große Probleme durchkommen“, so PSSC-Vorsitzender Eckhard Lauer. „Wir haben aber noch keine konkreten Infos über die Sanierung.“ Nach derzeitigem Stand müsste am Schießstand auf jeden Fall die Decke erneuert werden. Zwölf Mannschaften stellt der PSSC derzeit, die Saison läuft in der Regel vom Frühjahr bis Ende des Jahres. „Die Halle soll wohl vornehmlich in der Sommerpause geschlossen werden“, vermutet Lauer. „Wir haben uns aber schon Gedanken gemacht für den Fall, dass wir mal ein, zwei Monate nicht auf unsere Anlage können.“ Dann könnten die Schützen voraussichtlich bei befreundeten Vereinen wie dem BSV Mehr-Ork-Gest oder in Oberlohberg unterkommen.

Stadtwerke-Sprecher Wolfgang Kammann bestätigte auf Anfrage den Sanierungsbedarf der Dachterrasse über dem Schießstand: Durch die Decke dringe Wasser ein, „wir werden den Handlungsbedarf ermitteln“. Dies erfolge „wie unser gesamtes weiteres Vorgehen in enger Absprache mit dem Eissportverein gGmbH. Diesem Verein gehören unterschiedliche Gruppen, deren Interessen natürlich innerhalb den Gesamtüberlegungen mit der gGmbH von uns entsprechend berücksichtigt werden sollen. Wie und wann die einzelnen Maßnahmen am Gebäude durchgeführt werden und wie die einzelnen Gruppen davon betroffen sind, steht derzeit noch nicht fest.“