Englische Woche für RWS Lohberg und Wacker Dinslaken

Englische Wochen sind im Fußball bekanntermaßen die Wochen, in denen eine Mannschaft mehrere Spiele absolvieren muss. Geläufig ist der Begriff bei den Profis, aber auch in der Kreisliga A gibt es die Doppelbelastung. Am Mittwochabend (19.30 Uhr) empfangen die Kicker des SC Wacker Dinslaken den Tabellenführer SV Genc Osman II in der Feldmark. Zeitgleich hat RWS Lohberg den SV Gelb-Weiß Hamborn zu Gast auf der heimischen Asche.

Die Lohberger haben gegen Gelb-Weiß Hamborn noch etwas gutzumachen, dann im Hinspiel unterlag die Elf von Ugur Deniz Aydin knapp mit 3:4. Dass das Duell mit den Gästen aus dem Duisburger Norden kein Zuckerschlecken wird, weiß auch Aydin nur zu gut und verweist dabei auf das erste Aufeinandertreffen: „Das Hinspiel war eine sehr enge Angelegenheit und ähnlich wird es auch im Rückspiel zugehen. Ich rechne mit kampfbetonten 90 Minuten, das wird bestimmt schwerer als noch am Wochenende gegen Albania.“

Der ungeschlagene Spitzenreiter

Beide Mannschaften sind gut aus der Winterpause gekommen. Die Gäste verloren lediglich bei Glückauf Möllen und gewannen die anderen beiden Partien. RWS gewann beide Spiele gegen Albania Duisburg (4:2) und Wacker Dinslaken (6:0) deutlich. Übungsleiter Aydin geht deshalb zuversichtlich in die Begegnung mit den Hambornern: „Meine Jungs sind derzeit gut drauf. Wir müssen hinten wieder konzentriert arbeiten und vorne konsequent sein.“

Deutlich schwieriger wird es für den SC Wacker Dinslaken, denn mit dem SV Genc Osman kommt der ungeschlagene Spitzenreiter in die Feldmark. In den ersten 17 Begegnungen spielten die Duisburger nur viermal Unentschieden und gewannen die restlichen Spiele. Die Rollenverteilung ist also klar. Dennoch werden die „Wackeraner“ alles daran setzen, den großen Favoriten auf der heimischen Asche zu ärgern.