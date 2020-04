Fans des MTV Rheinwacht Dinslaken danken Coronahelfern

Am Niederrhein. Taktlos, der Fanklub des MTV Rheinwacht Dinslaken, hat sich bundesweit einen Namen gemacht. In der Coronazeit starten die Fans eine Dank-Aktion

Die Idee entstand, wie das häufig in geselliger Runde passiert, ganz spontan. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die gesellige Runde in Coronazeiten nur virtuell zusammenkommen kann. Via Skype hatte sich „Taktlos“, der Fanklub, der sonst die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken anfeuert, verabredet. „Wir haben gespielt, als jemand vorgeschlagen hat, man könnte doch mal ein Plakat machen, für die Leute, die in dieser Zeit so viel arbeiten – in den Krankenhäusern oder Supermärkten“, erzählt David Pogany, Mitbegründer und einer der Vorsitzenden des Fanklubs.

Fans des MTV Rheinwacht planen weitere Aktionen

Nach längerem Überlegen stand auch der Spruch fest, der das Transparent zieren sollte: „Wir danken allen Menschen, die gegen Corona kämpfen!“ Schon einen Tag später wurden die zwei Plakate – eines hängt seit Samstag in Dinslaken an der Unterführung an der Weseler Straße und eines in Voerde an der Steinstraße – gepinselt. „Wir hatten noch Baumwollstoff übrig, aus dem wir mal Fahnen gemacht hatten. Das war finanziell die günstigste Lösung“, so Pogany, der die Aktion gemeinsam mit befreundeten Anhängern des TV Voerde (Forever Voerde) umsetzte.

Aktuell denkt „Taktlos“, der Fanklub des MTV Rheinwacht Dinslaken, auch schon über die nächsten möglichen Aktionen nach. „Wir haben noch etwas Geld, mit dem wir sonst unsere Choreografien finanzieren. Vielleicht machen wir etwas fürs Krankenhaus oder einen Supermarkt. Oder wir machen etwas, womit wir ältere Menschen unterstützen können“, so Pogany.