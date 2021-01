Fendrich und Schaaf feierten die Deutschen Meisterschaft

Wanley Fendrich glänzte mit seiner Performance auf dem Fühlinger See in Köln.

Dinslaken/Voerde/Hünxe Der Hünxer Wakeboarder Wanley Fendrich und die Voerder Vielseitigkeitsreiterin Anna Lena Schaaf hatten im Herbst Grund zur Freude.

Das Jahr 2020 steht im Zeichen der Corona-Pandemie - auch im Sport. Trotzdem gab es sportliche Tief - und Höhepunkte. Ein Rückblick.

Ein Jahr, auf das viele Menschen nicht gerne zurückblicken. Viele Vorschriften, neue Gesetze und wenig Sport. 2020 war ein gebrauchtes Jahr für Sportler und Vereine.

Ein Blick zurück auf die Höhen und Tiefen, das Warten und Hoffen, auf Saisonunterbrechungen, Spielabsagen und Aufsteiger am grünen Tisch - auf Normalität im ersten Quartal und auf die verrückte Welt im Lockdown.

September

Die Dinslakener Kobras machten gemeinsam mit dem Oberligisten KEV 1981 den Anfang und trugen das erste Testspiel im Eishockey aus. Dank des Hygienekonzepts blickten die Verantwortlichen auf eine gelungene Veranstaltung zurück und wiederholten diese eine Woche später in Dinslaken.

Viele weitere Sportarten wie Handball, Volleyball und die unteren Klassen im Fußball starteten ebenfalls erfolgreich in die Saison.

Kevin Kapteina legte sein Amt nach drei Jahren als Sportlicher Leiter bei Glückauf Möllen nieder.

Finn Müller von den Fußballern der SV 08/29 Friedrichsfeld bekam die NRZ-Torjägerkanone überreicht. In nur 19 Spielen traf der Angreifer gleich 16-mal.

Das Hiesfelder Tennis-Talent Finn Bischof sicherte sich den Titel bei den Verbandsmeisterschaften in der Altersklasse U18.

Die Tennisabteilung des TV Jahn Hiesfeld freute sich gleich über mehrere Aufstiege. Die Herren 30, Damen 30 und Herren 50 schafften den Sprung in die jeweils höhere Klasse.

Der Hünxer Wakeboarder Wanley Fendrich startete bei den Deutschen Meisterschaften in der Profiklasse auf dem Fühlinger See in Köln und sicherte sich gleich beim Debüt den Titel.

Ein Herbstturnier mit über 1000 Sportlerinnen und Sportlern veranstaltete der RuFV Hiesfeld unter strengen Auflagen, aber dennoch mit viel Spaß.

Die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken legten nach dem verpatzten Start noch einmal personell nach und verpflichten den erfahrenen Rechtsaußen Hannes Hombrink.

Oktober

Der Stadtsportverband Voerde sagte frühzeitig die für den Januar 2021 geplante Hallenstadtmeisterschaft im Fußball ab.

Die Voerderin Anna Lena Schaaf vom RuF Hünxe sicherte sich erneut den Titel bei den Deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten bei den Jungen Reitern.

Die Damen der Dinslakener Kobras starteten erfolgreich mit einem Sieg über die 1b des EHC Bergkamen in die 2. Bundesliga-Nord. Kurz darauf wurde der Spielbetrieb wieder auf Eis gelegt.

Die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken wurden durch einen Corona-Fall innerhalb der Mannschaft ausgebremst und konnten auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr in den Spielbetrieb zurückkehren. Die positiven Fälle rund um das Virus häuften sich auch im Amateursport.

Die beiden Dinslakener Dennis Szczesny und Noah Beyer starteten mit dem TuSEM Essen in der Handball-Bundesliga. Allerdings fanden nur Geisterspiele statt. Das erhoffte Publikum in den großen Hallen blieb aus.

Mit der Hilfe eines Helikopters wurde die Flutlichtanlage auf der Bezirkssportanlage des SuS 09 Dinslaken installiert.

Die Verantwortlichen von Marathon Dinslaken beschlossen, den Dinslakener Energy Run im Jahr 2021 erst im September auszutragen, um möglichst wenig Risiko in Bezug auf die Pandemie zu gehen.

Detlef Lamers trat als Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen des SV Spellen ab.

November

Das Bewegen von Pferden blieb weiterhin erlaubt, wären das Training oder Unterricht im Pferdesport verboten wurde. Tennis war als Einzel an der frischen Luft noch erlaubt. Viele Vereine präparierten ihre Außenplätze wieder.

Diskussionen und die Planungen möglicher Szenarien dominierten die Arbeit bei Bund, Land, Verbänden und Vereinen. Viele Fragen, wenig Antworten. Die Regierung schob den Wiedereinstieg in den Sport auf das Jahr 2021 und beendete damit das Jahr im Amateursport.

Dezember

Der TV Jahn Hiesfeld organisierte am Nikolaustag einen virtuellen Lauf mit rund 100 Teilnehmern.

Der Dinslakener Politiker Gerd Baßfeld (Die Linke) übernahm den Vorsitz im Sportausschuss der Stadt.