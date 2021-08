Friedrichsfeld ist für BW Dingden der richtige Aufbaugegner

Voerde Der Landesligist setzt sich im Test mit 5:0 bei der SV 08/29 durch. Der Gastgeber nutzt erst seine Chancen nicht und verteilt dann Geschenke.

Die Landesliga-Fußballer von BW Dingden haben sich ihr langersehntes Erfolgserlebnis in der Saisonvorbereitung geholt. Nach mehreren Niederlagen gegen überwiegend höherklassige Kontrahenten gewannen die Blau-Weißen am Mittwochabend bei Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld deutlich mit 5:0 (3:0). Dabei erwiesen sich die Gastgeber als dankbarer Aufbaugegner, weil sie selbst große Chancen zur Führung ausließen und dann hinten das ein oder andere Geschenk verteilten.

Lotz hadert mit der Friedrichsfelder Offensive

"Wir wollten das Spiel bestimmen, aber die erste Viertelstunde war überhaupt nicht gut. Da können wir gut und gerne mit 0:2 hinten liegen. Immerhin haben wir uns dann gesteigert und einige gute Spielzüge gezeigt. Wichtig war es einfach, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Das haben wir geschafft", resümierte BWD-Übungsleiter Dirk Juch hinterher. Sein Gegenüber Dirk Lotz haderte mit seiner Offensive: "Wir haben uns die Chancen herausgespielt, aber da muss dann auch einfach mal ein Ball reingehen", sagte der Friedrichsfelder Coach. Der Sieg für Dingden sei am Ende sicher verdient gewesen, aber, so Lotz, "das Resultat darf natürlich nicht so hoch ausfallen.

Buers hält für Dingden das 0:0

Mit der Absicht, das Spiel von vorneherein zu dominieren, starteten die Dingdener diesmal im 4-4-2, wirkten dabei aber in der Anfangsphase nicht wirklich gut sortiert und hatte Glück, dass BWD-Keeper Johannes Buers zweimal gegen 08/29-Angreifer Finn Müller auf dem Posten war (4./8.). Hätte Cem Aydin in der 19. Minute den völlig freistehenden Thomas Giesen in der Mitte nicht übersehen, wäre Buers wohl machtlos gewesen, doch fast im Gegenzug schlug der Gast dann zu. Der Friedrichsfelder Neuzugang Noel Gottschling ging im eigenen Strafraum viel zu ungestüm gegen Sebastian Klein-Schmeink zu Werke, den fälligen Strafstoß von Ferhat Cavusman konnte Canberk Cevirgen zwar noch parieren, gegen den Nachschuss des Elfmeterschützen war der 08/29-Schlussmann aber machtlos (21.).

Gut aufgelegter Henning Schroer trifft aus abseitsverdächtiger Position

Nach einem Foul von Kadir Güzel an Cavusman folgte der nächste Strafstoß, den Robin Volmering diesmal ganz sicher verwandelte (27.). Das 0:3 durch den sehr gut aufgelegten Henning Schroer fiel aus stark abseitsverdächtiger Position (33.).

Auch in Hälfte zwei hatte der Außenseiter Phasen, in denen er ordentlich mitspielte, am Ende fehlte dem Bezirksligisten aber die Kraft. Der eingewechselte Dingdener Torjäger Mohamed Salman schlug noch zweimal zu (66./86.). Beim letzten Treffer des Tages sorgte A-Junior Tim Vehns für die feine Vorarbeit.

Die ohnehin schon arg gebeutelten Friedrichsfelder müssen sich zudem sorgen, dass Bünyamin Özdemir, der ohne Fremdeinwirkung zu Boden ging, sich schwerer verletzt hat und auch noch langfristig ausfällt.

